Vác bụng đi đẻ mà không có thai

Quảng NamVợ chồng cưới nhau 7 năm chưa có con, nhờ "thầy tâm linh" cho uống thuốc, đến khi mang bụng nặng nề đi đẻ mới phát hiện không hề có thai.

Chiều 29/6, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết hai ngày trước, Phòng khám sản bệnh viện tiếp nhận người phụ nữ 32 tuổi, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình đến nhập viện để sinh con. Đi cùng chị có nhiều người thân mang theo áo quần sơ sinh và đồ dùng.

Người phụ nữ có bụng khá to, đi lại khó khăn, vào khám và nói muốn nhập viện để sinh con.

Bệnh viện làm thủ tục cho bệnh nhân, nhưng khi khám chuyên khoa, bác sĩ phát hiện chị này không có thai.

Kết quả xét nghiệm của của người phụ nữ. Ảnh: Bửu Thuyên.

Người nhà nhận kết quả này không tin và bệnh viện tiếp tục siêu âm và xét nghiệm bHCG cho bệnh nhân. Kết quả không có thai. Lúc này thì gia đình mới "ngã ngửa" vì lâu nay thấy bụng to cứ ngỡ là chị đã mang thai.

Các bác sĩ cho hay người chồng kể anh chị lấy nhau đã 7 năm nhưng không có con. Sau được mách nước đến một "thầy chuyên chữa bệnh có thai tâm linh" ở Thăng Bình Thầy cho uống loại thuốc gì anh chị không nắm rõ.

Từ lúc uống thuốc, người vợ không có kinh và bụng cứ to dần. Thầy quy định đã chữa thầy thì không được đi chỗ khác, không được siêu âm.

Khi trễ kinh được 4 tháng hai vợ chồng "lén" đi siêu âm, không thấy thai. Mang kết quả đó hỏi thầy, anh chị bị thu giấy siêu âm và la mắng. Từ đó hai vợ chồng không dám đến cơ sở y tế thêm lần nào. Ngày 26/6 , thấy bụng đã to, vợ chồng bệnh viện để sinh.

Được y bác sĩ giải thích, hai vợ chồng anh ra về.

Bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, cho biết người phụ nữ có bụng to là do mỡ: "Khi siêu âm, trong bụng không có gì bất thường. Do chị này ít vận động nên mỡ bụng nhiều, trong khi gia đình tưởng có thai nên bồi bổ hơn nữa".

Đây là không phải là lần đầu tiên bệnh viện gặp trường hợp như vậy. Hai tuần trước, một cặp vợ chồng đến xin điều trị động thai nhưng khám và xét nghiệm không thấy thai đâu. Họ thừa nhận cũng đã đi điều trị thai "tâm linh".

"Tôi rất mong các cặp vợ chồng bị hiếm muộn đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị vô sinh, hiếm muộn để được khám và tư vấn. Không nên chữa bệnh theo kiểu 'tâm linh' đã không có kết quả mà lại mất tiền", bác sĩ Thuyên nói.

Đắc Thành