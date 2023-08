Va vào khúc gỗ trên cao tốc, ôtô nổ lốp Video: Đồng Văn Cư

Tình huống giao thông: Trời mưa, tầm quan sát hạn chế chiếc Mercedes GLC 300 đang chuyển làn trên cao tốc ở tốc độ gần 90 km/h thì va phải khúc gỗ to giữa dải phân cách. Chiếc xe bị nổ lốp bên phụ, may mắn chiếc xe không bị mất lái, tài xế có thể bình tĩnh đưa xe vào làn khẩn cấp. Lúc này trên xe ngoài lái xe còn có một phụ nữ và ba trẻ em.

Lái xe cho biết, "chỉ có thể nói rằng tôi rất may mắn khi xe không bị mất lái. Sự vô ý thức của ai đó có thể gây hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi đã thông báo để CSGT hỗ trợ thu dọn khúc gỗ kia đi".

Khúc gỗ trên đường khiến chiếc xe bị rách lốp. Ảnh: Đồng Văn Cư

Kỹ năng lái xe: Ở tốc độ cao, trời mưa lớn, lái xe sẽ khó quan sát thấy vật thể lạ nằm trên đường. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cần giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn xa hơn so với thông thường. Một mẹo để có thể đảm bảo an toàn dù khó quan sát là đi theo vết bánh xe của xe phía trước.

Với những tài xế khác đã đi qua, nếu gặp vật cản, nên chủ động gọi ban quản lý đường cao tốc để thông báo nhằm có thể đưa vật thể ra khỏi đường sớm, giúp những người khác an toàn. Với người chở hàng nếu để rơi, cũng cần thông báo sớm cho bản quản lý cao tốc.

Các tài xế cũng cần kiểm tra điều kiện lốp xe, thay lốp định kỳ đúng khuyến cáo. Chiếc lốp trong tình huống này đã mòn hết gai lốp, bề mặt gần như còn độ bám thấp, có thể gây nguy hiểm trong nhiều tình huống khác.

Nguyên Vũ