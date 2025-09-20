Va phải cửa ôtô mở, kẹt mảnh nhựa trong chân hai tháng

Va phải cửa ôtô mở đột ngột trên đường đi dạy, người đàn ông 45 tuổi bị mảnh nhựa kẹt trong mu bàn chân, phải chịu đau nhức, mưng mủ suốt hơn hai tháng.

Sau va chạm, ông được sơ cứu tại cơ sở y tế rồi về nhà, song vết thương ngày càng sưng đỏ, rỉ dịch, đau nhức, buộc phải ngừng dạy kèm, mất nguồn thu nhập. Tự mua thuốc và thay băng nhưng không cải thiện, ông đến bệnh viện thăm khám.

Ngày 19/9, BS.CK2 Trần Hoa, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết X-quang phát hiện dị vật nằm sâu trong mu bàn chân phải, cần phẫu thuật ngay. Êkíp đã lấy ra mảnh nhựa cứng kích thước 1 x 0,8 cm - nguyên nhân khiến vết thương nhiễm trùng, đau nhức suốt hơn hai tháng. Sau phẫu thuật 5 ngày, vết thương đã khô, giảm sưng, bệnh nhân đi lại bình thường và dự kiến sớm xuất viện.

"Tôi cứ nghĩ chỉ là vết thương phần mềm, uống thuốc rồi sẽ hồi phục, không ngờ lại có mảnh nhựa nằm trong bàn chân", bệnh nhân chia sẻ.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ khuyến cáo khi bị chấn thương, nếu vết thương sưng đỏ, đau nhức, mưng mủ lâu lành thì cần đến ngay các cơ sở y tế tuyến trên để được thăm khám, chẩn đoán chính xác. Không nên tự ý thay băng, tự điều trị tại nhà hay mua thuốc uống, bởi có thể khiến tình trạng nặng thêm, nhiễm trùng kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Lê Phương