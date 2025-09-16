Trung QuốcBị chiếc Xiaomi SU7 rẽ phải chèn vào bánh trước, người đàn ông đi xe máy tức giận đẩy xe húc nhẹ vào ôtô.

Va chạm nhỏ, nữ tài xế ôtô đánh nhau với người đi xe máy Video: LIAN

Nữ tài xế sau đó đỗ xe lại và xuống xem xét thiệt hại, rồi đi thẳng đến chỗ người đi xe máy. Trong lúc cãi vã, người phụ nữ dùng tay đánh đối phương và bị đánh lại. Sau khi kéo rách áo đối phương, người phụ nữ tháo một bên giày ném vào mặt người đàn ông để rồi tiếp tục bị tấn công ngược lại.

Khi nhận ra mình không phải là đối thủ, nữ tài xế gọi cho người bạn của mình, Zhang, 42 tuổi, đến trợ giúp. Đến nơi, Zhang không đánh người đi xe máy mà chỉ đẩy ngã xuống đất. Trong khi đó, người phụ nữ nhân cơ hội để trả đũa khiến Zhang phải quay ra ngăn cản.

Vụ việc, xảy ra ngày 12/9 tại Hải Nam, được báo cáo lên cảnh sát. Zhang bị giam giữ 10 ngày, trong khi nữ tài xế thừa nhận sai lầm, xin lỗi và bồi thường cho người đi xe máy.

Tuy nhiên, tình huống này thu hút sự chú ý với những ý kiến phân tích cho rằng cả hai bên đều có lỗi. Người đàn ông đi xe máy dừng xe giữa đường, dù có ý lùi lại nhường khi chiếc Xiaomi chạy tới nhưng vẫn để một phần thân xe chắn đường. Nữ tài xế xe Xiaomi thấy xe máy chắn mất một phần đường nhưng vẫn cố rẽ cho thấy kỹ năng kém hoặc thái độ bất chấp. Sau đó, người đàn ông đi xe máy cố tình húc vào đuôi ôtô - một hành động được cho là trả thù.

Mỹ Anh (theo 163)