Va chạm liên hoàn trên cầu Nhật Tân, một người nước ngoài tử vong

Hà NộiSáng 8/8, người đàn ông nước ngoài lái mô tô trên cầu Nhật Tân va chạm xe tải rồi bị ôtô 4 chỗ tông tiếp, tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn ứ.

Khoảng 4h30, nạn nhân chạy xe phân khối lớn hướng từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài. Khi đến gần giữa cầu, xe đâm vào đuôi một xe tải biển số Hải Dương cũ (nay thuộc Hải Phòng). Cú va chạm khiến người và xe ngã ra đường, ngay lúc đó một ôtô 4 chỗ biển dịch vụ lao tới tông trúng.

Vụ tai nạn liên hoàn làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Xe phân khối lớn vỡ nát, mảnh văng trong bán kính khoảng 20 m; ôtô 4 chỗ hư hỏng phần gầm trước, cản sau xe tải bị biến dạng. Vị trí tai nạn cho thấy xe phân khối lớn di chuyển không đúng làn quy định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt An

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 phối hợp Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Hà Nội) cùng lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân. Giao thông qua cầu Nhật Tân bị ùn ứ.

Cầu Nhật Tân khánh thành tháng 1/2015, kết nối với đường Võ Nguyên Giáp, rút ngắn thời gian từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội. Cầu có 8 làn, làn xe máy tốc độ tối đa 70 km/h, làn ôtô tối đa 90 km/h.

Cũng trong sáng nay, trên đường 70 đoạn gần chung cư Hateco Xuân Phương cũng xảy ra va chạm giữa xe máy và container khiến một phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ.

Việt An