V60 Lite - smartphone có 'AI bốn mùa' rẻ nhất của Vivo

Sau V60, V60 Lite là điện thoại thứ hai của Vivo mang về Việt Nam có tính năng chụp ảnh Chân dung Bốn mùa AI vốn rất nổi tiếng trên dòng X cao cấp nhất của hãng ở thị trường nội địa Trung Quốc.

Model mới của Vivo là bản rút gọn của V60 với các thông số thấp hơn bao gồm chip xử lý và hệ thống hai camera thay vì ba như đàn anh. Tuy nhiên, các tính năng AI của máy, chất lượng màn hình, pin đều được giữ nguyên cùng mức giá rẻ hơn là 10,5 triệu đồng so với 16 triệu đồng. Trong tầm giá, V60 Lite sẽ cạnh tranh trực tiếp với Reno14 F của Oppo hay Honor 400 5G, Samsung Galaxy A56 5G.