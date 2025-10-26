V60 Lite - smartphone có 'AI bốn mùa' rẻ nhất của Vivo

Sau V60, V60 Lite là điện thoại thứ hai của Vivo mang về Việt Nam có tính năng chụp ảnh Chân dung Bốn mùa AI vốn rất nổi tiếng trên dòng X cao cấp nhất của hãng ở thị trường nội địa Trung Quốc.
Model mới của Vivo là bản rút gọn của V60 với các thông số thấp hơn bao gồm chip xử lý và hệ thống hai camera thay vì ba như đàn anh. Tuy nhiên, các tính năng AI của máy, chất lượng màn hình, pin đều được giữ nguyên cùng mức giá rẻ hơn là 10,5 triệu đồng so với 16 triệu đồng. Trong tầm giá, V60 Lite sẽ cạnh tranh trực tiếp với Reno14 F của Oppo hay Honor 400 5G, Samsung Galaxy A56 5G.
Thay vì các bộ lọc màu sắc đơn thuần, Vivo đưa tính năng xử lý AI thay đổi cảnh vật vào trong trình chụp ảnh. Người dùng có thể chọn sẵn các hiệu ứng bốn mùa gồm xuân, hè, thu, đông trước khi bấm nút. Tuy nhiên, tính năng AI này chỉ khả dụng khi người dùng chuyển sang chế độ chụp chân dung. Toàn bộ quá trình xử lý AI sẽ thực hiện trên máy chủ nên cần có kết nối mạng và việc tạo xong một bức ảnh sẽ mất 5-10 giây tùy tốc độ mạng, lâu hơn so với các bộ lọc thông thường.
Thử nghiệm ảnh chụp bởi chế độ Chân dung Bốn mùa AI trên V60 Lite. Ảnh ngoài cùng phía trên bên trái chụp bằng camera thường, không xử lý AI trong khi các hình còn lại chọn các mùa tương ứng như xuân, thu. Trong các tình huống xử lý, cây cối thường được chuyển thành lá vàng, đỏ nếu chọn mùa thu hoặc thành sắc hồng như hoa anh đào với mùa xuân. Không chỉ cảnh vật, nhiều chủ thể cũng bị xử lý, đôi lúc mất chi tiết hoặc sai chữ tiếng Việt. Tuy nhiên, đây vẫn là tính năng thú vị mang nét riêng độc đáo của Vivo được nhiều người dùng yêu thích.
Ngoài khả năng giả lập các mùa khác nhau, AI trên V60 Lite cũng có thể xóa vật thể thừa trong ảnh, loại bỏ phản chiếu khi chụp qua bề mặt kính hoặc vật liệu trong suốt. Máy cũng có thể tăng độ chi tiết cho ảnh chất lượng thấp nhờ trí tuệ nhân tạo.
Camera phía sau của V60 Lite chỉ có hai thay vì ba như trên V60. Thiếu hụt của model này là camera tele trong khi vẫn giữ camera chính 50 megapixel có chống rung quang học OIS và camera góc siêu rộng 8 megapixel.
Vivo có cách xử lý khá giống Apple trên dòng iPhone 17 khi camera chính dùng lợi thế độ phân giải lớn của cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1,95 inch để tạo ra các bức hình zoom số với chất lượng tốt. Ngoài cụm cam kép nổi bật, V60 Lite còn có đèn flash với thiết kế lạ mắt Aura giúp tản sáng đều hơn.
V60 Lite 5G có màn hình tương tự V60 với kích thước 6,67 inch, độ phân giải Full HD+ 2.392 x 1.080 pixel, tấm nền AMOLED cùng tần số quét 120 Hz. Đây cũng là model nổi bật với độ sáng tối đa tới 3.000 nit không khác các dòng cao cấp. Viền màn hình mỏng giúp tỷ lệ hiển thị đạt 94,2% nhưng phần dưới vẫn dày hơn một chút làm giảm bớt độ cao cấp của máy.
Điện thoại mới của Vivo là model hiếm hoi trong tầm giá 10 triệu đồng hỗ trợ HDR10+, đạt chuẩn trải nghiệm Netflix và Amazon Prime. Màu sắc hiển thị trên màn hình rực rỡ, độ sáng cao nổi bật so với các đối thủ cùng phân khúc. Camera trước của máy cũng có độ phân giải cao 32 megapixel, có chế độ riêng cho chụp chân dung và được thiết kế dạng "đục lỗ".
V60 Lite nổi bật với thiết kế mỏng, nhẹ và mặt sau tối giản. Bề mặt sau có độ nhám nhẹ chống bám vân tay và ba tùy chọn màu sắc gồm xanh, đen và hồng. Máy đạt chuẩn độ bền chống rơi 5 sao SGS và kháng bụi nước IP65.
Với model mới, Vivo chuyển từ chip Snapdragon sang MediaTek Dimensity 7360-Turbo (Gaming), sản xuất trên tiến trình 4 nm cho hiệu năng tăng 40% so với thế hệ trước. Máy có hai tùy chọn là RAM 8 GB và 12 GB cùng bộ nhớ trong tương ứng 256, 512 GB.
Thử nghiệm thực tế máy đạt 882.308 điểm với AnTuTu trong khi điểm đơn nhân với Geekbench 6 là 1.015 và đa nhân là 2.840. Đây là những con số tốt trong tầm giá, đủ "cân" được nhiều game nặng hiện nay với tốc độ khung hình tốt.
Pin và sạc là những điểm mạnh khác của V60 Lite. Model này có dung lượng pin lớn 6.500 mAh nhờ công nghệ BlueVolt, nhỉnh hơn mức trung bình khoảng 6.000 mAh của phân khúc.
Máy có sạc nhanh 90 W, đầy pin từ 1 đến 100% sau 52 phút. Với mỗi 10 phút sạc pin, máy có thể xem video YouTube trong 6,6 tiếng hoặc chơi Free Fire trong 3,6 tiếng. Không phải điện thoại chuyên game nhưng V60 Lite vẫn có tính năng sạc nhánh, cho phép người dùng vừa chơi game vừa cắm sạc mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ pin, giảm sinh nhiệt khi sử dụng cường độ cao.
V60 Lite có phụ kiện đầy đủ gồm vỏ case trong suốt, cáp sạc, củ sạc nhanh. Máy có hai phiên bản là RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB giá 10,5 triệu đồng trong khi bản RAM 12 GB, bộ nhớ 512 GB có giá 13 triệu đồng.
