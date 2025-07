Việc sáp nhập tỉnh, thành sẽ làm gia tăng số lượng các trận derby trong các giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam từ mùa 2025-2026.

Ở những mùa trước, các trận derby - những cuộc đối đầu giữa các đội cùng địa phương - chủ yếu chỉ diễn ra ở TP HCM và Hà Nội. Tuy nhiên, số tỉnh, thành phố giảm từ 63 xuống 34 dẫn đến V-League 2025-2026 sẽ có số trận derby kỷ lục.

Phạm Tuấn Hải (trái) ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút bù thứ 14, giúp Hà Nội FC hòa Công an Hà Nội 1-1 ở vòng bốn V-League 2024-2025. Ảnh: Minh Minh.

Hà Nội có CAHN, Thể Công, Hà Nội FC. Ninh Bình có Ninh Bình FC và Nam Định. Đà Nẵng có CLB Đà Nẵng và Quảng Nam. TP HCM có CLB TP HCM và Bình Dương. Tổng số trận derby là 12.

Con số lớn nhất V-League từng ghi nhận là 10 trận derby ở mùa 2000-2001, 2001-2002. Khi ấy, Hà Nội có derby Thể Công và CAHN, TP HCM có Cảng Sài Gòn (nay là CLB TP HCM) và Công an TP HCM, còn ngành công an có Công an Hải Phòng, Công an TP HCM và CAHN.

Ở mùa 2024-2025, V-League có sáu trận derby ở Hà Nội giữa CAHN, Hà Nội FC và Thể Công.

Tại hạng Nhất mùa tới, TP HCM còn có derby giữa CLB Bà Rịa Vũng Tàu và Trẻ TP HCM. Đồng Nai có CLB Đồng Nai và Bình Phước.

Mùa giải 2025-2026 của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu từ ngày 9/8, với trận tranh Siêu cup Quốc gia giữa Nam Định và CAHN. V-League mở màn từ 15/8/2025 và kết thúc vào 18/6/2026.

Theo điều lệ mới, V-League 2025-2026 sẽ có hai suất xuống hạng trực tiếp. Mùa trước, giải có một suất xuống hạng trực tiếp thuộc về Bình Định, còn đội đứng thứ 13 là Đà Nẵng đá play-off trụ hạng với á quân giải hạng Nhất Bình Phước, và thắng 2-0.

Đây sẽ là mùa V-League thứ chín có hai suất xuống hạng trực tiếp, trước đó là các mùa 2000-2001, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. Trong số này, mùa 2007, 2008 và 2009 còn có suất đá play-off trụ hạng dành cho đội đứng thứ 12.

Tiền đạo Bình Phước Nguyễn Công Phượng (áo xanh) đi bóng trong trận thua Đà Nẵng 0-2 ở play-off tranh vé dự V-League 2025-2026, tại sân Thống Nhất, TP HCM, ngày 27/6/2025. Ảnh: Đức Đồng

Các đội V-League cũng được tăng từ ba lên bốn ngoại binh tham dự trận đấu, với ba người thi đấu trên sân và một dự bị. Trường hợp ĐKVĐ V-League Nam Định và đương kim giữ Cup Quốc gia Công an Hà Nội (CAHN) tham dự giải đấu số hai châu Á - AFC Champions League Two và Cup CLB Đông Nam Á, được đăng ký tối đa bảy ngoại binh. Tuy nhiên, số cầu thủ tham dự mỗi trận vẫn là bốn, với ba người thi đấu trên sân và một dự bị.

V-League lần đầu sử dụng ngoại binh là mùa 2000-2001. Mỗi đội được đăng ký 5 cầu thủ ngoại, nhưng có nhiều biến động về sau. Trong khi đó, quy định chỉ sử dụng ba ngoại binh trên sân được duy trì.

Số lượng ngoại binh tăng lên bảy người ở mùa 2001-2002, rồi về bốn năm 2003. Từ mùa 2005 đến 2010, số lượng duy trì ở 5 cầu thủ. Mùa 2011 giảm xuống bốn, rồi xuống ba từ mùa 2013 đến 2024-2025.

Giải hạng Nhất 2025-2026 cũng cho phép mỗi đội đăng ký một ngoại binh, sau 10 năm vắng bóng kể từ mùa 2015. Các đội V-League khi gặp hạng Nhất ở Cup Quốc gia sẽ được dùng một ngoại binh.

Mỗi đội V-League và hạng Nhất còn được đăng ký hai cầu thủ Việt kiều chưa có quốc tịch Việt Nam, và một cầu thủ nhập tịch gốc nước ngoài như trường hợp Nguyễn Xuân Son.

Tiền đạo Brazil Brenner (thứ ba từ phải sang) ăn mừng trong trận Nam Định thắng Hà Nội FC 3-0 ở vòng 21 V-League 2024-2025, trên sân Hàng Đẫy tối 4/5/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Hai điều chỉnh kể trên được thông qua ở Hội nghị Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) lần thứ 8 thuộc nhiệm kỳ 2022-2026, hồi tháng 3. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) lấy đó làm căn cứ áp dụng vào điều lệ mùa mới.

Thời gian tổ chức giải hạng Nhất là từ 19/9/2025 đến 17/6/2026, Cup Quốc gia từ 13/9/2025 đến 25/6/2026.

Hiếu Lương