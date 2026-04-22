V-Green phát triển trạm sạc tại Sun World Ba Na Hills

V-Green ký hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ sạc tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), tăng tiện ích cho người sử dụng xe điện VinFast, hôm 21/4.

Lễ ký kết khởi đầu cho kế hoạch tích hợp hạ tầng xe điện ở các điểm đến của Sun Group trên toàn quốc, nhằm hỗ trợ người sử dụng các dòng xe VinFast. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch này, Công ty cổ phần Phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green và Công ty cổ phần dịch vụ Cáp treo Bà Nà (thuộc Tập đoàn Sun Group) sẽ lắp 20 trụ sạc ô tô điện, 2 tủ đổi pin xe máy điện tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Đại diện V-Green (trái) và tập đoàn Sun Group tại lễ ký hợp tác. Ảnh: V-Green

Theo V-Green, toàn bộ hệ thống được vận hành 24/7 để hỗ trợ chủ xe điện khi đến tham quan, du lịch tại Bà Nà. Sau giai đoạn khởi đầu, dựa trên tình hình thực tế và nhu cầu của thị trường, hai bên sẽ tiếp tục khảo sát, mở rộng mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin tại các khu vực khác thuộc hệ thống Sun Group. Hai doanh nghiệp đánh giá, việc đưa hạ tầng năng lượng sạch vào quần thể du lịch này khẳng định tầm nhìn chung của V-Green và Sun Group, trong việc giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Cáp treo Bà Nà cho biết, việc đồng hành V-Green mở rộng mạng lưới trạm sạc, tủ đổi pin nằm trong chiến lược thích ứng xu hướng du lịch xanh toàn cầu của doanh nghiệp. "Tích hợp các tiện ích hiện đại này tại Sun World Ba Na Hills sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Sun Group tại Đà Nẵng", ông nói.

Ông Đặng Thanh Tùng, Giám đốc phát triển Mạng lưới V-Green cho rằng, việc hiện diện tại điểm đến như Sun World Ba Na Hills là cam kết của doanh nghiệp trong việc mang đến hạ tầng sạc, đổi pin linh hoạt, góp phần đưa Việt Nam thành hình mẫu phát triển xanh trong khu vực.

Vận hành từ năm 2009, Sun World Ba Na Hills là một trong những khu du lịch nổi tiếng ở miền Trung, từng được World Travel Awards vinh danh 6 lần liên tiếp là Công viên chủ đề hàng đầu châu Á. Thời gian qua, V-Green liên tục ký kết với các đối tác, tập đoàn lớn để mở rộng hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin cho xe điện VinFast trên toàn quốc.

Hiện, V-Green vận hành hệ thống hơn 150.000 cổng sạc ôtô điện VinFast, dự kiến hoàn tất 60.000 tủ đổi pin xe máy điện trong quý II.

Quang Anh