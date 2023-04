Uyên Linh, Ái Phương hát trong đêm nhạc The art of OST

Đồng NaiCa sĩ Uyên Linh, Ái Phương sẽ tái hiện những bản nhạc phim tại sân khấu The art of OST.

The art of OST là đêm diễn mở màn nằm trong chuỗi sự kiện "Isle of art - ốc đảo nghệ thuật", diễn ra vào ngày 29/4 tại sân khấu dự án SwanBay (đảo Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Chương trình lấy cảm hứng từ điện ảnh, đưa khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc của những bản nhạc phim trong tác phẩm như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Áo lụa Hà Đông, Biệt khúc chờ nhau, Điệp viên 007, Lalaland... trình diễn bởi Uyên Linh, Ái Phương cùng dàn nhạc dây Loundsound và nhóm múa đương đại do đạo diễn Tấn Lộc biên đạo.

Ca sĩ Uyên Linh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Đại diện ban tổ chức cho biết, yếu tố nghệ thuật của "Isle of art" truyền tải không chỉ thông qua âm nhạc mà còn được nâng tầm bởi cảnh quan thiên nhiên ven sông. Theo đó, sự kết hợp giữa bầu trời, mặt nước, ánh hoàng hôn hay màn đêm cùng dàn nghệ sĩ hứa hẹn mang đến trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật lãng mạn, nhiều cảm xúc cho người xem.

SwanBay là dự án nhà phố biệt thự, căn hộ cao cấp, sở hữu lợi thế đảo tự nhiên Đại Phước thuộc huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, cách TP HCM khoảng 18 km. Với hệ thống hạ tầng hiện nay, ngoài ôtô, xe máy, người dân TP HCM có thể di chuyển bằng tuyến tàu thủy bến Bạch Đằng (quận 1) để đến SwanBay.

Ca sĩ Ái Phương. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

SwanBay chia làm 5 dự án thành phần gồm SwanBay Marina Villa, SwanBay Garden Villa, La Maison SwanBay, Le Centre SwanBay, Oasia SwanBay. Trong đó, những căn biệt thự tại Oasia SwanBay có thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Nhật Bản.

Ngoài lợi thế vị trí, cảnh quan, dự án còn trang bị hệ tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu cư dân và du khách. Theo đó, SwanBay sở hữu loạt dịch vụ F&B như chuỗi nhà hàng, cà phê cùng các tiện nghi sức khỏe, giải trí như khu cắm trại, công viên, đường chạy bộ, sân tennis, clubhouse, hồ bơi, jacuzzi, gym, yoga, vườn nướng BBQ, phòng cộng đồng, khu vui chơi trẻ em, bệnh viện, trường học, bến du thuyền...

Phối cảnh sân khấu Isle of Art. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Để mang lại trải nghiệm sống cao cấp cho cư dân, đơn vị phát triển SwanBay lựa chọn hợp tác với nhiều thương hiệu như Cộng Cafe, Lotteria, An Miên Premium Spa, Lão Trư Texas BBQ, Shynh Beauty, dịch vụ cắm trại ven sông Glamping Hammock, rạp chiếu phim ngoài trời...

"Với không gian ven sông ngoài trời, SwanBay là điểm đến thích hợp cho các hoạt động âm nhạc, thể thao, giải trí... Sân khấu đêm diễn đầu của 'Isle of art' mang kỳ vọng tạo nên không gian giàu cảm xúc, kết nối tinh thần nghệ thuật trong giới mộ điệu", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

