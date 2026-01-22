Ủy ban Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật buộc tội vợ chồng Clinton

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ khởi động quy trình buộc tội vợ chồng cựu tổng thống Clinton vì từ chối điều trần về hồ sơ Epstein.

Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 21/1 bỏ phiếu thông qua nghị quyết cáo buộc cựu tổng thống Bill Clinton và cựu ngoại trưởng Hillary Clinton "khinh thường quốc hội" khi không chấp hành trát triệu tập.

"Không một nhân chứng nào, dù là cựu tổng thống hay công dân bình thường, có thể cố tình phớt lờ trát triệu tập của quốc hội mà không chịu hậu quả. Nhưng đó chính là điều mà gia đình Clinton đã làm", Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ James Comer cho hay.

Toàn thể Hạ viện Mỹ, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, sau đó sẽ quyết định liệu có tuyên bố vợ chồng Clinton khinh thường quốc hội và chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp để xem xét truy tố hay không. Chưa rõ thời điểm quyết định sẽ được đưa ra.

Vợ chồng cựu tổng thống Bill Clinton tại một sự kiện Houston, bang Texas hồi tháng 8/2024. Ảnh: AP

Vợ chồng cựu tổng thống Clinton trước đó được yêu cầu trực tiếp điều trần trước ủy ban để giải trình về liên hệ với tỷ phú Jeffrey Epstein, người tự tử trong tù hồi năm 2019 khi chờ xét xử về các cáo buộc ấu dâm, xâm hại tình dục và tổ chức mại dâm.

Hai người chưa bị cáo buộc có hành vi phạm tội liên quan tới hoạt động của Epstein. Tuy nhiên, phe Cộng hòa cho rằng những mối liên hệ trong quá khứ của vợ chồng Clinton, trong đó có vụ ông Bill Clinton sử dụng máy bay riêng của Epstein vào đầu những năm 2000, là đủ cơ sở để yêu cầu điều trần trực tiếp.

Trong thư từ chối, vợ chồng cựu tổng thống Mỹ lập luận rằng trát triệu tập không hợp lệ vì không có mục đích lập pháp rõ ràng. Thay vào đó, hai người đã nộp các bản khai những gì họ biết về Epstein và cộng sự là Ghislaine Maxwell, người đang thụ án vì tội buôn bán tình dục.

Ông Bill Clinton thừa nhận đã đi máy bay riêng của Epstein cho công việc nhân đạo liên quan đến Quỹ Clinton, nhưng khẳng định chưa bao giờ đến thăm hòn đảo tư nhân của tỷ phú này. Bà Hillary Clinton tuyên bố "không có tương tác đáng kể nào" với Epstein, chưa đi chuyên cơ hay thăm hòn đảo của ông ta.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)