UWE Bristol nhấn mạnh vai trò của thương hiệu cá nhân với gen Z

ĐH Tây Anh Quốc (UWE Bristol) tổ chức "UWE Day 2025 - Tôi là Thương hiệu Việt" nhằm nêu bật vai trò của xây dựng thương hiệu cá nhân và trách nhiệm trên môi trường số.

Tại sự kiện, ban tổ chức nhấn mạnh, một thương hiệu cá nhân tốt sẽ mở ra nhiều cơ hội thực tập, việc làm, thậm chí khởi nghiệp. Tân Phạm (Schannel), một trong những gương mặt trẻ có ảnh hưởng lớn với Gen Z, chia sẻ, anh đã gây dựng tên tuổi từ con số 0 và trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng sáng tạo nội dung trên nền tảng số.

Theo anh, xây dựng thương hiệu cá nhân không đơn giản là chạy theo xu hướng. Nếu được xây dựng bền vững, điều này sẽ trở thành nền tảng để người trẻ phát triển sự nghiệp lâu dài, kể cả trong môi trường quốc tế.

"Thương hiệu cá nhân còn gắn với trách nhiệm xã hội, lan tỏa văn hóa. Mỗi lời nói, mỗi clip đều có thể trở thành hình ảnh đại diện cho Việt Nam, nhất là khi bạn ra nước ngoài", anh phân tích.

Tân Phạm (Schannel) chia sẻ về việc xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững tại sự kiện. Ảnh: UWE Bristol Việt Nam

Gen Z có lợi thế lớn lên trong thời đại công nghệ số, được tiếp xúc với công nghệ, văn hóa toàn cầu từ sớm. Trong bối cảnh hội nhập, phát ngôn, sản phẩm sáng tạo, video đăng tải trên mạng xã hội... đều có thể trở thành cách thế giới nhìn nhận về Việt Nam, thay vì chỉ mang tính cá nhân.

Vì thế, Gen Z cần cả kiến thức chuyên môn, bản lĩnh và tư duy phản biện để biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin giữa "biển" tin giả, tin sai trên mạng xã hội... và ý thức trách nhiệm xã hội khi hoạt động trên môi trường số.

"Thay vì chỉ giải trí, các bạn cần biết cách biến nội dung cá nhân thành giá trị xã hội, truyền cảm hứng", đại diện UWE Bristol nói.

Sinh viên tham gia hoạt động nâng cao tinh thần xây dựng thương hiệu cá nhân bền vững. Ảnh: UWE Bristol Việt Nam

Tại UWE Bristol Việt Nam, sinh viên học lý thuyết kết hợp trải nghiệm. Trong các chương trình đào tạo, các bạn tiếp thu kiến thức chuyên ngành, được trau dồi kỹ năng, phát triển tư duy phản biện, sáng tạo nội dung... từ năm nhất. Qua đó, người học có thể cách tận dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để kể câu chuyện của riêng mình và vẫn giữ được bản sắc Việt.

Sang năm học thứ hai, sinh viên có cơ hội trải nghiệm hai tuần học tập tại Anh Quốc như chuyến "du học thử" để quan sát, giao lưu. Những trải nghiệm này giúp sinh viên UWE tự tin hơn khi bước ra môi trường hội nhập, mang theo câu chuyện về con người, văn hóa Việt Nam.

Sinh viên UWE Bristol Việt Nam tham gia thực hành "Sáng tạo Thương hiệu Việt trên nền tảng số". Ảnh: UWE Bristol Việt Nam

Trong sự kiện UWE Day 2025, sinh viên của UWE Bristol cũng được tham gia workshop "Sáng tạo Thương hiệu Việt trên nền tảng số", cùng nhau xây dựng kịch bản, quay và dựng video với chủ đề "Tôi là Thương hiệu Việt - Trách nhiệm của Gen Z với xã hội". Hoạt động này diễn ra cùng thời điểm những ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (ngày 2/9). Theo đó, trong từng khung hình, sinh viên nêu cao tinh thần dân tộc, hòa cùng sự sáng tạo trẻ trung của gen Z.

Sinh viên thực hiện dự án góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước qua nền tảng số. Ảnh: UWE Bristol Việt Nam

Đại diện UWE Bristol Việt Nam đánh giá, các sản phẩm sinh viên làm ra không chỉ sáng tạo về mặt hình ảnh, mà còn phản ánh tư duy hội nhập mới. Trong đó, tiếng Anh là "chìa khóa" quảng bá văn hóa Việt, tư duy phản biện giúp tránh rơi vào thông tin sai lệch; còn tinh thần đổi mới giúp họ tự tin bước vào thế giới.

Thiên Minh