UWA tuyển thẳng học sinh từ hơn 100 trường THPT tại Việt Nam

Đại học Tây Australia (The University of Western Australia - UWA) tuyển thẳng học sinh từ hơn 100 trường THPT công lập và tư thục chất lượng cao vào tất cả chương trình đào tạo.

Theo đó, học sinh tới từ các trường THPT Chuyên và một số trường chất lượng cao như THPT Thăng Long, Nguyễn Siêu (Hà Nội), THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), THPT Lê Quý Đôn, Đinh Thiện Lý (TP HCM), Vinschool... có thể nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp vào năm nhất đại học tại UWA bằng điểm trung bình hai kỳ lớp 12 và IELTS.

Nếu học sinh không học tại các trường trên, UWA cũng xét tuyển trực tiếp bằng điểm SAT hoặc ACT, A-level, IB, NCUK Foundation Year và nhiều chương trình quốc tế khác.

Financial Markets Trading Room tại Trường Kinh Doanh UWA. Ảnh: Đại học Tây Australia

Sinh viên Việt Nam cả bậc đại học và thạc sĩ (tín chỉ) nhập học năm 2025 có cơ hội nhận học bổng đến 12.000 AUD mỗi năm, tương đương 24.00 AUD cho hai năm thạc sĩ hay 36.000 AUD cho ba năm hoặc 48.000 AUD cho bốn năm đại học. Học bổng được xét tự động dựa trên điểm học thuật và không có yêu cầu về bài luận hay phỏng vấn. Đối với sinh viên chỉ đạt đủ điều kiện đầu vào, UWA sẽ có hỗ trợ tài chính trị giá 5.000 AUD mỗi năm và cho cả khóa học 2-4 năm, không áp dụng cho một số ngành học có giới hạn số lượng tuyển sinh.

Tại UWA, hầu hết các chương trình đại học kéo dài ba năm và sinh viên có thể học kết hợp hai chuyên ngành bất kỳ với thời gian học và học phí không thay đổi, tức tương đương với học phí của học một chuyên ngành (Comprehensive Degree). Do đó, mỗi chương trình học đều do sinh viên tự thiết kế để phù hợp với hướng phát triển, thế mạnh cá nhân.

Trường có hơn 100 chuyên ngành đại học thuộc các lĩnh vực Kinh doanh và Thương mại, Khoa học máy tính và Khoa học Dữ liệu, Khoa học Y sinh, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tâm lý học, Luật hay Âm nhạc. Sinh viên có thể chọn ra hai chuyên ngành để kết hợp theo sở thích, ví dụ như Tài chính - Khoa học dữ liệu, Marketing - Truyền thông, Quản trị nhân sự - Tâm lý học hay Khoa học máy tính - Khoa học dữ liệu.

Một sinh viên Việt Nam tiêu biểu - Đặng Nguyễn Thùy Dương (Jenny) đã tốt nghiệp cử nhân tại UWA năm 2020 với hai chuyên ngành Tài Chính và Marketing. Hiện tại, cô đang làm việc tại Perth, Tây Australia với vị trí điều phối digital marketing cho một công ty tài chính. Tại đây, Dương được phát huy khả năng và kiến thức từ cả hai chuyên ngành đã học.

Khuôn viên UWA. Ảnh: UWA

Bên cạnh đó, học sinh có thể xét duyệt tuyển thẳng với các chương trình Cử nhân danh dự (Honours) bốn năm trong lĩnh vực Kỹ sư (Engineering), Công tác xã hội (Social Work), Giáo dục (Education, Teaching) và Khoa học Máy tính nâng cao (AI, Quantum Computing). Đây đều là những ngành nghề có mức nhu cầu tăng cao trong những năm vừa rồi và dự kiến tiếp tục cần nhân lực tại Australia nói chung và bang Tây Australia nói riêng.

Đại học Tây Australia thuộc top 100 trường đại học tốt nhất thế giới, theo xếp hạng QS 2025, và thành viên của nhóm G8 danh giá tại Australia. Trường có 43 chuyên ngành nằm trong top 150 thế giới theo xếp hạng QS 2024 như Giải phẫu và sinh lý học, Kỹ sư mỏ, Kỹ sư Xây dựng dân dụng, Tâm lý học, Kế Toán và Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo, Nha Khoa, Y...

Trường Kinh doanh UWA (UWA Business School) cũng xếp thứ tư tại Australia, theo The Australian Financial Review Boss Best Business Schools 2024, và được công nhận bởi hai tổ chức uy tín thế giới EQUIS và ACCSB. Các chuyên ngành tại đây cũng được công nhận bởi các tổ chức chuyên môn khác như: Engineers Australia (kỹ sư), Australia Computer Society (khoa học máy tính, kỹ sư phần mềm), Australian Association of Social Workers (công tác xã hội) hay Australian Psychology Accreditation Council (tâm lý học).

Nhật Lệ