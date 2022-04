Ưu thế vị trí nằm bên đường bao biển của The Ruby Hạ Long

Quảng NinhDự án đang được hưởng lợi từ quy hoạch mở rộng được bao biển từ Hạ Long về phía Cao Xanh - Hà Khánh.

Là một trong những địa phương có đường bờ biển dài, Quảng Ninh đang tận dụng thế mạnh về tự nhiên để xây dựng các khu đô thị. Nhiều khu biệt thự, cao tầng đang được phát triển tại Hạ Long.

Trước đây, trung tâm thành phố chỉ được biết đến với Hòn Gai - Bãi Cháy. Năm 2020, tỉnh Quảng Ninh định hướng quy hoạch mở rộng đường bao biển Hạ Long về phía khu vực Cao Xanh - Hà Khánh lên 6 làn xe để đồng bộ với đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đến khu vực Cột 8. Thông tin này đã giúp bất động sản khu vực Cao Xanh - Hà Khánh có thêm sức hút đầu tư với lợi thế về quỹ đất rộng, tầm nhìn thẳng vịnh biển cũng như khả năng kết nối với khu vực trung tâm, nối dài không gian sống tại Hòn Gai và Bãi Cháy.

Một trong những dự án tại Cao Xanh - Hà Khánh đang hưởng lợi từ quy hoạch là The Ruby Hạ Long với vị trí gần vịnh biển, sát đường lớn và kết nối thuận tiện với khu trung tâm. Dự án chỉ cách lõi trung tâm cũ vài phút lái xe, chỉ mất 5-10 phút để di chuyển đến chợ Hạ Long, chợ Bãi Cháy, bảo tàng Quảng Ninh, cáp treo nữ hoàng, cầu càng quốc tế, bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec...

The Ruby Ha Long – căn hộ cao cấp cận kề đường bao biển. Ảnh: MBLand

Đại diện đơn vị phát triển dự án MBLand cho biết, The Ruby Hạ Long đã có thông tin quy hoạch minh bạch và hành lang pháp lý rõ ràng. Khách hàng có thể an tâm lựa chọn căn hộ The Ruby Hạ Long là nơi an cư hoặc ngôi nhà nghỉ dưỡng cuối tuần với không gian trong lành và nhiều tiện ích hiện đại.

Đơn vị phát triển dự án MBLand mong muốn có thể tân dụng được vị trí và không gian của dự án để tạo ra những căn hộ có thiết kế hiện đại, tối ưu. Dự án có các căn hộ đa năng được bố trí thêm một không gian bên cạnh những khu vực cơ bản như phòng ngủ, phòng khách, bếp. Theo đó, công năng sử dụng tương đương với các căn hộ 2 và 3 phòng ngủ nhưng có mức giá dễ chịu hơn do diện tích nhỏ và layout hợp lý.

Ngoài ra,The Ruby Hạ Long còn có hệ thống Smart Home được thiết lập đồng bộ từ khâu thiết kế, hệ thống tiện ích an ninh công cộng thông minh và chuỗi 45 tiện ích cao cấp.

Phối cảnh điểm ngắm thiên văn tại The Ruby Hạ Long. Ảnh: MBLand.

Đơn vị phát triển đang được áp dụng chính sách hỗ trợ vay vốn70% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không muộn hơn ngày 30/10/2023, miễn phí trả nợ trước hạn, tặng gói quản lý dịch vụ một năm (kể từ ngày bàn giao nhà).

MBLand còn đưa ra chương trình ưu đãi cho 50 khách hàng đầu tiên ký mua căn hộ The Ruby Hạ Long thời điểm này có cơ hội nhận quà tặng trị giá 3% giá trị căn hộ (tương đương khoảng 90 triệu) được chiết khấu trực tiếp vào giá bán căn hộ.

Ngoài ra, tất cả khách mua căn hộ The Ruby Hạ Long giai đoạn này sẽ được tặng một phiếu bốc thăm và cơ hội nhận các giải thưởng giá trị như xe ô tô Kia K3-2022, xe máy SH 150i, iPhone 13 Pro 256GB, một chỉ vàng....

Yên Chi