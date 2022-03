Ưu thế vị trí của Homeliday Eo Gió

Sở hữu vị trí đắc địa trong quần thể FLC Quy Nhơn, Homeliday Eo Gió còn kề cận những điểm du lịch nổi tiếng của Quy Nhơn.

Homeliday Eo Gió tọa lạc tại xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, nằm trong quần thể nghỉ dưỡng và giải trí FLC Quy Nhơn. Dự án sở hữu vị trí đắc địa, hưởng lợi từ hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ, giúp di chuyển và kết nối dễ dàng với nhiều điểm du lịch nổi tiếng Quy Nhơn như Eo Gió, Kỳ Co, Ghềnh Ráng...

Du khách có thể đến với Homeliday Eo Gió thông qua sân bay Phù Cát, tuyến Quốc lộ 19 kết nối với Quốc lộ 1 và nhiều tuyến cao tốc trọng điểm khác. Từ trung tâm TP Quy Nhơn chỉ mất khoảng 10 phút lái xe thông qua trục đường Võ Nguyên Giáp, cầu Thị Nại là có thể đến với dự án.

Sân Golf FLC Quy Nhơn Golf Links. Ảnh: FLC

Ngoài lợi thế về vị trí và hạ tầng giao thông, Homeliday Eo Gió còn mang đến cho du khách những trải nghiệm dịch vụ đặc quyền từ hệ thống tiện ích cao cấp tại FLC Quy-Nhon Beach & Golf Resort như: Sân golf tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm hội nghị, công viên safari, trung tâm mua sắm...

Trong đó, sân golf 36 lỗ FLC Quy Nhơn Golf Link - từng lọt top 3 sân golf mới đẹp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Asia Golf Award bình chọn, là nơi giúp khách hàng được trải nghiệm những cú swing, "hole in one" đẳng cấp, đón tiếp những golfer chuyên nghiệp hay những khách hạng sang có chung niềm đam mê với bộ môn thể thao này...

Cụm khách sạn FLC Grand Holel Quy Nhơn. Ảnh: FLC

Ngay sát cạnh sân golf là FLC Convention Center Quy Nhơn - khu nhà hội nghị đa năng hai tầng với các hội trường lớn, phòng tọa đàm... đáp ứng dịch vụ hội họp với quy mô đa dạng của doanh nghiệp. Tại công viên FLC Zoo Safari Park có diện tích rộng 38,5 ha, khách hàng được trải nghiệm thực tế về thế giới động vật đa dạng chủng loại.

Phối cảnh tổng thể dự án Homeliday Eo Gió. Ảnh: FLC

Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bình Định, trong 7 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần, Bình Định đón gần 200.000 lượt khách du lịch, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 117 tỷ đồng. Những địa điểm du lịch được du khách ưa chuộng phải kể đến: Hầm Hô, Eo Gió, công viên FLC Safari... Con số thống kê ở trên phần nào cho thấy tiềm năng của ngành du lịch cũng như tín hiệu tích cực cho sự khởi sắc trở lại của bất động sản Quy Nhơn trong tương lai.

"Với ưu thế vị trí trong quần thể FLC Quy Nhơn, cùng nhiều tiện ích đang vận hành ổn định, nằm kế cận những điểm du lịch nổi tiếng Quy Nhơn, khách hàng của Homeliday Eo Gió có quyền yên tâm về tính thanh khoản cũng như khả năng khai thác sinh lời của dự án", đại diện Tập đoàn FLC chia sẻ.

Thu Hương