Ưu thế của nhà liền thổ ven sông

Theo báo cáo của JLL Việt Nam, trong khi Covid-19 làm giảm đà tiêu thụ của thị trường, lượng bán nhà phố, biệt thự tại TP HCM quý I/2020 không bị ảnh hưởng nhiều, thậm chí giá vẫn neo ở mức cao và có xu hướng tiếp tục tăng. Cụ thể, giá bán sơ cấp quý I/2020 trung bình khoảng 5.017 USD một m2 đất, tăng 37,7% theo năm và 8,4% theo quý.

Bất động sản liền thổ vùng ven tăng sức hút

Nhu cầu bất động sản liền thổ lớn bắt nguồn từ tâm lý sở hữu tài sản gắn liền với nơi định cư của người Việt. Nhà phố, biệt thự với pháp lý sổ riêng từng nền đáp ứng mơ ước làm chủ ngôi nhà và mảnh đất, đồng thời kiêm tài sản tích lũy cho thế hệ sau. Mặt khác, xu hướng tìm về những không gian rộng rãi với nhiều cây xanh và môi trường sạch sẽ hơn cũng khiến nhà liền thổ tăng sức hút.

Nhà đầu tư đang hướng về bất động sản liền thổ tại các đô thị vệ tinh có môi trường sống xanh sinh thái.

Bên cạnh đó, nhà liền thổ nếu đi kèm vị trí thuận lợi kinh doanh, thiết kế đẹp mắt và đầy đủ tiện ích nội khu còn giúp gia chủ gia tăng lợi nhuận. Nhà liền thổ được xem là kênh đầu tư dài hạn với tỷ suất lợi nhuận cao. Hiện tại, các chủ đầu tư đang đẩy mạnh chương trình ưu đãi kích cầu nên người mua càng có cơ hội tiếp cận nhà ở với chi phí cạnh tranh kèm quà tặng giá trị.

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, nguồn cung tại các đô thị vệ tinh đang vượt mặt TP HCM. Nguồn cung sơ cấp nhà liền thổ ở TP HCM quý I chỉ đạt hơn 1.200 căn và lượng giao dịch 500 căn. Trong khi đó, dự báo nguồn cung tương lai của Đồng Nai và Bình Dương đạt hơn 16.200 căn với rổ hàng phong phú và khung giá "mềm" hơn do chi phí đất thấp.

Cơ hội cho bất động sản "an toàn, an lành và an cư"

Lộ trình phát triển đô thị sáng tạo phía Đông TP HCM góp phần giúp bất động sản khu vực này và các đô thị vệ tinh hướng Đông thành phố sôi động trở lại. Riêng tại khu vực quanh sân bay Long Thành, định hướng triển khai loạt công trình hạ tầng trọng điểm tại đây góp phần giúp bất động sản khu vực này thêm hấp dẫn. Khi hạ tầng hoàn thiện, khu Long Thành, Nhơn Trạch... hình thành những đô thị bài bản, có thể giúp giãn dân cho TP HCM và tạo đà phát triển đô thị bền vững. Long Thành và Nhơn Trạch theo quy hoạch đang tập trung khá nhiều cảng biển cũng là một lợi thế để phát triển logistics của vùng, tạo đà phát triển kinh tế.

Dự án King Bay đứng trước cơ hội trở thành đô thị ven sông sầm uất hàng đầu vùng ven TP HCM.

Trước cơ hội lớn từ chính sách thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, Nhơn Trạch tiếp tục là khu vực sôi động với các dự án bất động sản quy mô lớn đang được triển khai. Trong đó, một trong những lợi thế được nhiều chủ đầu tư tận dụng là quỹ đất ven sông với cảnh quan xanh mát, quy mô đủ lớn để phát triển đồng bộ các tiện ích về giao thông, y tế, giáo dục, thể thao và giải trí.

Với quy mô 125 ha, pháp lý rõ ràng, vị thế ba mặt giáp sông và nằm trên mặt tiền tuyến đường huyết mạch Vành đai 3, King Bay đang là dự án thu hút nhiều sự chú ý trên thị trường.

Không để lỡ vị thế ven sông hiếm có, đơn vị phát triển dự án sẽ kiến tạo nơi đây thành đô thị xanh ven sông đẳng cấp hàng đầu khu vực khi dành quỹ đất rộng lớn cho mảng xanh và tiện ích như công viên ven sông 6 ha, hành lang cây xanh, khu thể thao, trung tâm thương mại, trường học, khu y tế...

Phối cảnh biệt thự tại phân khu Manhattan Island.

Trong đó, Manhattan Island là phân khu đắt giá nhất nhờ quy tụ những đặc điểm ưu việt: tầm nhìn trực diện công viên bờ sông và bến du thuyền "triệu đô", hai đại trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính hơn 20.000 m2 và các nhánh sông nhỏ len lõi bao quanh với diện tích mặt nước nội khu 2,1 ha.

Manhattan Island được mệnh danh là "ốc đảo" giữa đô thị, nơi cư dân đón bình minh lên mỗi ngày trong không gian xanh an lành, không khí an toàn cho sức khỏe và nơi an cư cho nhiều thế hệ.

Minh Anh