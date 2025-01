Ưu thế của mô hình semi-compound tại các đô thị trên thế giới

Mô hình này kết hợp không gian sống riêng tư, khép kín và chuỗi tiện ích thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của cư dân cao cấp.

Mô hình semi-compound, hay bán khép kín, đang được triển khai tại nhiều đô thị lớn trên thế giới. Các khu vực đô thị này gia tăng giá trị bất động sản nhờ tiện nghi và riêng tư, nâng tầm phong cách sống cho cư dân, đáp ứng tiêu chuẩn mới của giới tinh hoa toàn cầu. Dự án có nhiều lợi thế như vị trí trung tâm, được đầu tư tiện ích, dịch vụ cao cấp, đặc quyền, các ngôi nhà có an ninh thắt chặt, đảm bảo riêng tư.

Những mô hình đô thị bán khép kín trên thế giới

Gangnam ở Hàn Quốc đã phát triển từ một vùng ngoại ô yên tĩnh bên sông Hàn thành "Beverly Hills của Hàn Quốc". Sự kết hợp giữa tiện ích đẳng cấp và môi trường sống riêng tư đã khiến giá bất động sản nơi đây cao gấp 3,5 lần so với giá trung bình tại Hàn Quốc. Khu vực này tập trung những "siêu biệt thự" của giới thượng lưu xứ sở kim chi và nổi tiếng với các khu mua sắm, bảo tàng, cửa hàng ăn uống và dịch vụ hạng sang tại Seoul.

Tại Dubai, Palm Jumeirah là biểu tượng của lối sống xa hoa với các biệt thự ven biển và tiện ích thương mại. Nơi đây trở thành điểm nóng bất động sản với giá trị biệt thự trung bình trên 5 triệu USD.

Nhiều đại đô thị tại Tokyo, Singapore, London hay New York được phát triển kết hợp giữa biệt thự khép kín và tiện ích thương mại. Sự cân bằng giữa tính riêng tư và kết nối dịch vụ đẳng cấp đang định hình trải nghiệm sống của giới tinh hoa. Những tiêu chuẩn khắt khe được gói trọn trong mô hình semi-compound ngày càng thịnh hành.

"Đảo cọ" Palm Jumeirah tại Dubai. Ảnh: Atlantis

Sun Symphony Residence tại Đà Nẵng được nhà phát triển dự án Sun Property ứng dụng mô hình semi-compound phù hợp với văn hóa và nhu cầu của Việt Nam. Dự án hứa hẹn mang lại nhiều giá trị cho cả chủ sở hữu lẫn nhà đầu tư.

Điểm nhấn tại phân khu The Sonata

The Sonata nằm tại trung tâm quần thể Sun Symphony Residence, mang lại trải nghiệm khác biệt: vừa tránh xa sự chật chội phố thị nhưng vẫn kết nối với trung tâm cùng hệ tiện ích cao cấp.

The Sonata phát triển hai dòng sản phẩm chính là villa và townhouse lấy cảm hứng từ kiến trúc Hội An đương đại. Các villa có ban công rộng thoáng hướng ra sông Hàn hoặc nội khu. Townhouse được quy hoạch khoa học để vừa đáp ứng nhu cầu an cư vừa phục vụ kinh doanh thương mại. Tất cả đều tối ưu hóa sự riêng tư cho cư dân và tận dụng lợi thế kết nối tại vị trí trung tâm. Chỉ cần vài phút di chuyển để ghé thăm biển Mỹ Khê, "tâm điểm giải trí" Da Nang Downtown hay mọi nơi trong thành phố.

Kiến trúc đậm nét di sản và thiết kế đa năng của dòng townhouse, villa The Sonata. Ảnh phối cảnh: Sun Property

The Sonata thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích nội khu với công viên Central Park 5000m2, bể bơi bốn mùa "chuẩn Olympic", khu gym-spa hiện đại..., cùng hệ thống an ninh 24/7 đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nằm sát bên sông Hàn, đô thị bán khép kín này còn có ba bến thủy giúp cư dân tinh hoa dạo chơi trên du thuyền. Chủ nhân các townhouse và villa The Sonata có thể thưởng thức lễ hội pháo hoa DIFF ngay tại hiên nhà hay từ ban công.

The Sonata mang đến không gian sống riêng tư và chuỗi dịch vụ thương mại. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Theo đại diện chủ đầu tư, tính ưu việt của mô hình semi-compound thể hiện ở quy hoạch thông minh theo chức năng từng tiểu khu, khéo léo hòa hợp hai sắc thái tưởng chừng như đối lập trong một quần thể: một bên là khu dịch vụ, giải trí nhộn nhịp, một bên là không gian sống riêng tư. Do đó, bên cạnh những biệt thự đơn lập và song lập yên tĩnh là con phố thương mại sầm uất với chuỗi nhà hàng, cà phê, cửa hàng thời trang, spa... tạo nên không gian năng động, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Theo báo cáo mới nhất của New World Wealth và hãng cố vấn di cư đầu tư Henley & Partners, Việt Nam có tốc độ tăng số triệu phú (người có giá trị tài sản ròng từ một triệu USD trở lên) nhanh nhất thế giới trong thập kỷ qua. Cùng với xu hướng di cư tới sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng của người nước ngoài, bất động sản hạng sang tại thành phố sông Hàn đang được nhiều tập đoàn lớn đầu tư phát triển.

Phối cảnh tổng thể Sun Symphony Residence tại Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property

Với mô hình semi-compound, Sun Symphony Residence không chỉ là nơi an cư mà còn mang đến cơ hội đầu tư bền vững với tài sản truyền đời. Dự án được kỳ vọng trở thành "gương mặt thương hiệu" cho đẳng cấp sống mới tại thành phố đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư.

Yên Chi