Ưu nhược điểm của robot lau nhà có cấp, xả nước tự động

Robot hút bụi lau nhà tích hợp cấp, xả nước tự động có thiết kế nhỏ gọn, đơn giản thao tác vận hành nhưng giá cao và đòi hỏi tính toán vị trí lắp đặt.

Robot lau nhà có thể cấp, xả nước tự động sẽ không có bình chứa nước bẩn và nước sạch như thông thường. Loại máy này có đường ống nước sạch vào và nước bẩn đi ra tích hợp trên trạm sạc, được kết nối thẳng với hệ thống nước trong gia đình.

Ưu điểm:

- Thiết kế nhỏ gọn, dễ bài trí không gian

- Rảnh tay hơn

- Có ngăn chứa riêng nước lau nhà chuyên dụng giúp hiệu quả lau tốt hơn

- Hoạt động liền mạch

Nhược điểm:

- Giá cao

- Vị trí lắp đặt cần đường ống nước cấp, thải, kém linh hoạt

Tuấn Hưng - Trường Giang