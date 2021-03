Ưu nhược điểm của lưới an toàn ở chung cư

Trẻ em hiếu động, chưa ý thức về nguy hiểm nên các gia đình ở chung cư cần có biện pháp bảo vệ, che chắn ban công, logia, cửa sổ.

Theo quy định phòng cháy chữa cháy, căn hộ chung cư không được lắp hoa sắt, lồng sắt ở ban công, logia, cửa sổ để đảm bảo công tác cứu hộ khi sự cố xảy ra. Để đảm bảo an toàn, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, một giải pháp được nhiều gia đình sử dụng là lắp lưới an toàn.

Ảnh: netsnscreens.com.

Thực chất, lưới an toàn là một hệ khung căng dây cáp song song với khoảng cách nhỏ, khoảng từ 5 đến 15cm, không chui lọt đầu. Về cấu tạo, hệ khung gồm hai thanh nhôm cứng được định vị trên và dưới. Các thanh nhôm này có lỗ đục sẵn theo khoảng cách định trước và cáp được luồn liên hoàn qua các lỗ đó thành mặt lưới. Sợi cáp có lõi là inox được bọc nhựa HDPE hoặc PE chống ăn mòn, rất bền và có khả năng chịu lực tốt.

Như cái tên, lưới an toàn ở các vị trí ban công, logia hay cửa sổ ngăn người (và cả thú cưng) ngã hay leo trèo ra phía ngoài. Bên cạnh đó, nó có tác dụng cản quần áo phơi hay các vật khác như chậu cây cảnh, lồng chim bay hoặc rơi xuống bên dưới. Trong trường hợp cần cứu hộ cứu nạn từ bên ngoài, hệ lưới này dễ dàng bị vô hiệu hóa bằng những dụng cụ đơn giản như kìm cắt. Nó cũng không bị xuống cấp theo thời gian như sắt.

Nhược điểm lớn nhất của lưới an toàn là cản trở tầm nhìn. Nếu muốn chụp cảnh bên ngoài, chủ nhà phải đưa điện thoại ra ngoài lưới nên cần thận trọng để không đánh rơi máy. Ngoài ra, so với khung thép, lưới an toàn không hiệu quả trong việc chống trộm, dù đối với các căn hộ ở tầng cao thì điều này khó có thể xảy ra.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ lắp đặt loại lưới này với giá trung bình từ 150.000đ đến 250.000 đồng mỗi m2, tùy theo khối lượng thi công, độ dày của lưới và chủng loại cáp (có hai loại phổ biến là cáp 2,5 mm và cáp 3 mm). Như vậy, giá thành lắp lưới an toàn không quá đắt.

Nhìn chung, lưới an toàn đem tới nhiều lợi ích cho gia chủ. Công đoạn thi công và bảo trì cũng đơn giản, nhanh gọn. Lưu ý, gia chủ nên kiểm tra định kỳ chất lượng lưới an toàn. Thông thường, công trình xây dựng qua năm năm là phải bảo dưỡng. Nếu kỹ tính hơn, bạn có thể bảo dưỡng thường xuyên hơn.

Hà Thành