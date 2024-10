Ưu nhược điểm của iPhone 16 và 16 Plus

Ít được chú ý như bộ đôi Pro nhưng hai mẫu cơ bản iPhone 16 và 16 Plus cũng có điểm mạnh là nhiều màu, rẻ hơn và hỗ trợ Apple Intelligence.

Qua nhiều thế hệ iPhone, người Việt thường yêu thích phiên bản Pro và Pro Max với tỷ đặt hàng trên 80%. Trong khi đó, ở nhiều nước trên thế giới, dòng cơ bản vẫn được ưa chuộng. Theo thống kê nửa đầu năm của hãng nghiên cứu Omdia, iPhone 15 Pro Max là model phổ biến nhất toàn cầu, nhưng xếp vị trí thứ hai là iPhone 15 thay vì 16 Pro.

Năm nay, bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus được đánh giá có nhiều ưu điểm để người dùng lựa chọn, nhưng cũng còn một số nhược điểm cần cân nhắc.

Ưu điểm

Nhiều màu, dễ sửa chữa và nhẹ hơn

iPhone 16 Plus (trái) và iPhone 16 có nhiều màu sắc. Ảnh: Tuấn Hưng

iPhone 16 và 16 Plus có 5 màu theo phong cách trẻ trung, nổi bật là xanh dương, xanh ngọc, hồng, đen, trắng. Trong khi đó, hai bản Pro sử dụng tông trầm, nhã nhặn.

Do sử dụng vỏ nhôm, iPhone 16 và 16 Plus nhẹ hơn dòng Pro. Ví dụ, mẫu 16 Plus là 199 gram trong khi 16 Pro Max là 227 gram. Cảm giác cầm thoải mái và chắc hơn nhờ chất liệu nhôm nhám, dù xét về độ bền bỉ kém titanium.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của trang chuyên sửa chữa đồ điện tử iFixit, các mẫu iPhone 16 cơ bản dễ tháo lắp, dễ sửa hơn so với bản Pro.

Nhiều trang bị tương tự dòng Pro

Nút bấm mới Camera Control trên iPhone 16. Ảnh: Tuấn Hưng

Năm nay, Apple bớt "phân biệt đối xử" giữa hai dòng sản phẩm, khi nhiều tính năng mới được đưa lên cả bốn model. Hai mẫu cơ bản cũng có nút Action Button và Camera Control mới, mang đến trải nghiệm các phím vật lý hoàn toàn giống 16 Pro và 16 Pro Max.

Trong khi chỉ iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sử dụng được Apple Intelligence, cả bốn phiên bản iPhone 16 đều hỗ trợ bộ tính năng AI này. Tuy nhiên, Apple Intelligence hiện chưa có sẵn và người dùng cần chờ bản nâng cấp phần mềm tiếp theo.

Hiệu năng tốt

iPhone 16 dùng chip A18 thay vì A18 Pro, nhưng cũng được sản xuất trên tiến trình tiên tiến nhất hiện nay là 3 nm. Thực tế sử dụng cũng cho thấy hiệu năng của máy không chênh lệch đáng kể và gần như không khác biệt trong các tác vụ thông thường.

Khi chơi thử game "nặng" như Resident Evil và Assassin's Creed Mirage, iPhone 16 thể hiện tốt, gần như không có hiện tượng giật lag. Khi sử dụng thời gian dài, máy cũng ít bị nóng.

Hệ điều hành iOS và kho ứng dụng phong phú

iOS và hệ sinh thái Apple là điểm mạnh của iPhone 16 so với điện thoại Android cùng phân khúc. Ảnh: Tuấn Hưng

Nếu xét trong phân khúc trên 20 triệu đồng, nhiều điện thoại Android có khả năng chụp ảnh và màn hình tốt hơn iPhone 16 và 16 Plus. Tuy nhiên, thiết bị của Apple có thế mạnh về hệ sinh thái, kho phần mềm iOS phong phú. Người dùng có thể chia sẻ file qua AirDrop, nhắn tin iMessage hay thực hiện hàng loạt thao tác đồng bộ nếu đang dùng máy tính Mac.

Nhược điểm

Tần số quét màn hình 60 Hz

Màn hình tần số quét 60 Hz là điểm trừ lớn của iPhone 16 cơ bản. Ảnh: Tuấn Hưng

Khả năng hiển thị của iPhone 16 và 16 Plus đều tốt, nhưng nhược điểm là tần số quét chỉ 60 Hz. Đây là thông số lỗi thời trong năm 2024, vì ngay cả điện thoại Android tầm trung cũng đã trang bị màn hình từ 90 Hz trở lên. Thông số này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng, như khi vuốt qua lại màn hình cho cảm giác máy chuyển chậm hơn đáng kể so với màn hình 120 Hz.

Ngoài ra, kích thước dòng Pro hiện được nâng lên 6,3 và 6,9 inch, trong khi hai bản thường vẫn là 6,1 và 6,7 inch.

Không có camera zoom quang

Một điểm yếu khác của iPhone 16 là chỉ có hai camera với một góc tiêu chuẩn và một góc siêu rộng. Máy không có ống tele zoom quang 5x để chụp xa, tạo hiệu ứng khi chụp chân dung. Ở tầm giá này, tất cả điện thoại Android đều có đầy đủ các loại ống kính từ siêu rộng tới zoom xa.

Bù lại, iPhone 16 có cảm biến chính 48 megapixel, mật độ điểm ảnh cao giúp hệ thống có thể giả lập zoom quang 2x trong chế độ chụp chân dung và vẫn có hiệu ứng xóa phông nền.

Camera trên iPhone 16. Ảnh: Tuấn Hưng

iPhone 16 và 16 Plus ít được ưa chuộng hơn, nên không bị "làm giá" như 16 Pro và 16 Pro Max. Sau hai tuần bán ra, các hệ thống thậm chí đang bán iPhone 16 rẻ hơn một chút so với giá niêm yết là 22,5 triệu đồng, trong khi 16 Pro Max vẫn từ 35 triệu đồng, màu vàng sa mạc bị bán chênh lên 3-5 triệu đồng.

Tuấn Hưng