Ưu, nhược của hai loại biệt thự biển phổ biến

Cùng với biệt thự ven biển, biệt thự hướng biển được giới thượng lưu trong nước và thế giới ưa chuộng.

Trong khi thị hiếu của giới nhà giàu Việt thường là các căn villa ngay sát bờ biển, thì trong bộ sưu tập bất động sản của giới thượng lưu tại các nước phát triển, còn có các căn dinh thự hướng biển với giá trị tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu USD.

Biệt thự ven biển

Biệt thự ven biển là những căn biệt thự có vị trí gần bờ biển. Với vài phút đi bộ, chủ nhân căn biệt thự có thể cảm nhận thảm cát mềm mại dưới chân cùng những con sóng xô bờ. Đây là điểm đến phù hợp cho dân thành thị mỗi dịp đi du lịch biển, tận hưởng tiếng sóng rì rào, hay dạo bộ thư thái trên bãi biển sau những ngày tháng bề bộn với công việc mưu sinh.

Các khu villa ven biển thường tập trung tại khu vực trung tâm, nơi có nhiều hoạt động du lịch - giải trí, thuận tiện cho các du khách thích náo nhiệt. Tuy nhiên, đây cũng là điểm trừ cho những gia chủ ưa thích sự yên tĩnh và không gian riêng tư.

Biệt thự ven biển có vị trí cận kề bãi biển. Ảnh: Villa by the Beach

Bên cạnh đó, những bất động sản ven biển, để đảm bảo bền vững theo năm tháng, cũng rất kén nguyên vật liệu xây dựng và nội thất, bởi gió biển mang theo hơi nước mặn có tính xâm thực tới các chất liệu kim loại và bê tông cốt thép. So với các quốc gia khác, môi trường biển Việt Nam có đặc thù khí hậu nóng ẩm, mưa bão nhiều tạo ra sự ăn mòn đáng kể hơn.

Biệt thự tầm nhìn hướng biển

Trái với biệt thự ven biển, các căn biệt thự view biển tọa lạc trên địa hình đất cao, thường là đồi núi, xây dựng hướng ra biển, tạo nên thế "tọa sơn hướng thủy". Đây là vị trí được coi là thuận lợi trong phong thuỷ. Sự hòa hợp của non nước được kỳ vọng đem lại đại cát, đại lợi và hanh thông cho gia chủ.

Không chỉ về mặt phong thủy, với thế đất trên cao, các căn dinh thự đồi view biển cũng mang lại tầm nhìn rộng mở khoáng đạt, ôm trọn toàn cảnh với quang cảnh phong phú hơn các căn villa ven biển. Đây cũng là một trong số lý do các triệu phú, tỷ phú USD ưa thích các căn biệt thự đỉnh đồi hướng biển, bởi người thành công đứng trên đỉnh cao, họ luôn thích "nhìn xa trông rộng".

Ví dụ, với đồi Beverly Hills tại California, Mỹ - nơi những tỷ phú như David Geffen, Tom Gores... hay các ngôi sao nổi tiếng như Taylor Swift, Jennifer Lawrence, Jessica Alba... sở hữu những dinh thự bạc tỷ. Hay The Peak - khu phố đắt đỏ nhất Hong Kong thuộc núi Victoria Peak, cũng là nơi tập trung những người giàu có và quyền lực nhất Hương Cảng: các giám đốc ngân hàng, tài phiệt kinh doanh, người nổi tiếng, các triệu phú và tỷ phú.

The Peak thuộc núi Victoria Peak - nơi cao nhất của Hong Kong, cao hơn 500m so với mực nước biển. Ảnh: Bl

Biệt thự hướng biển thường thuộc các khu biệt lập, cách xa các trung tâm sầm uất, đảm bảo không gian riêng tư, yên tĩnh cho gia chủ. Bên cạnh đó, do nằm trên các ngọn đồi, núi với diện tích có hạn, số lượng biệt thự trên cao, hướng biển rất ít so với các loại hình biệt thự khác, hiếm khi được mua đi bán lại trên thị trường. Đó cũng chính là lý do chỉ các triệu phú, tỷ phú đô la mới có khả năng sở hữu các căn dinh thự đắt đỏ này.

Tọa lạc tại vùng biển nhưng nằm trên cao, không quá gần bờ biển, các căn biệt thự hướng biển cũng ít chịu ảnh hưởng xâm thực bởi môi trường biển hơn so với các căn biệt thự ven biển. Ngoài ra, tọa độ cao cũng giúp các bất động sản này tránh bị ảnh hưởng bởi các tác động thiên nhiên, như sóng thần, bão biển, hay phổ biến hơn là hiện tượng nước biển dâng.

Tuy nhiên, chủ nhân biệt thự trên cao hướng biển cần có phương tiện di chuyển tới bãi biển hay các khu trung tâm du lịch đông đúc trong trường hợp có nhu cầu.

Từ những khác biệt trên, có thể thấy, biệt thự hướng biển thường kén chọn chủ nhân hơn bởi không phải ai cũng có khả năng sở hữu những bất động sản độc đáo có giá trị cao như vậy.

Hoài Phong