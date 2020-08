Ưu điểm và hạn chế khi vừa nghe nhạc vừa chạy bộ

Nghe nhạc khi chạy bộ có thể làm tăng động lực, giúp cuộc đua trở nên dễ dàng hơn nhưng cũng có thể làm giảm trải nghiệm của người chạy.

Ngày càng có nhiều người chạy bộ sử dụng tai nghe trên đường chạy. Theo một cuộc khảo sát năm 2016 được thực hiện bởi tạp chí Runner’s World, 61% người chạy bộ tham gia khải sát nói rằng họ đều đeo tai nghe trong khi chạy và 82% những người tham nói họ nghe bản nhạc yêu thích của mình khi chạy.

Những con số này tương tự vào năm 2017, theo một cuộc nghiên cứu về xu hướng chạy bộ tại Mỹ. Hơn một nửa số người được khảo sát nói rằng họ thích nghe nhạc trong khi chạy, một số khác thì không.

Từ những nghiên cứu và kinh nghiệm, Runner’s World chỉ ra một số mặt tích cực và tiêu cực của việc nghe nhạc khi chạy bộ. Dựa vào những ý kiến dưới đây, runner có thể cân nhắc hình thức phù hợp với bản thân.

Nhiều runner thích nghe nhạc khi chạy bộ. Ảnh: Medium.

Ưu điểm

Tăng động lực cho người chạy

Mỗi runner đều trải qua một ngày (hay nhiều ngày) tập luyện 5K, 10K, 42K... là điều bắt buộc. Khi tập luyện ở cường độ cao trong thời gian dài, chắc chắn bạn sẽ cần những động lực để thúc đẩy bản thân. Lúc này, danh sách những bản nhạc yêu thích sẽ là "cứu cánh" cho tinh thần của người chạy.

Costas Karageorghis, tiến sĩ, nhà tâm lý học thể thao nghiên cứu ảnh hưởng tích cực của âm nhạc đối với các vận động viên, đồng ý rằng, những giai điệu hấp dẫn có thể giúp vận động viên đạt tư duy tối ưu để giải quyết vấn đề khó khăn khi luyện tập. "Âm nhạc nâng cao các khía cạnh tích cực của tâm trạng như sự phấn khích và hạnh phúc, đồng thời làm giảm các khía cạnh tiêu cực như căng thẳng, mệt mỏi và bối rối", Karageorghis nói.

Nghiên cứu từ The Journal of Strength and Conditioning Research ủng hộ điều này, cho rằng, nghe nhạc khi tập luyện hay trước mỗi cuộc đua sẽ giúp runner thêm hưng phấn và chuẩn bị tốt hơn.

Học cách duy trì tốc độ

Nhiều vận động viên thích chạy mà không nghe nhạc để tập trung vào các tín hiệu cần thiết, chẳng hạn như nhịp thở và nhịp chân, giúp họ kiểm soát tốc độ. Tuy nhiên, điều này không cần thiết. Nếu áp dụng đúng cách, âm nhạc có thể giúp người chạy cải thiện nhịp độ khi tập luyện.

Mọt nghiên cứu công bố trên PLoS One cho thấy, những người chạy bộ đều đạt hiệu suất tốt hơn khi tiết tấu âm nhạc khớp với nhịp chạy của họ.

Karageorghis gợi ý runner nên nghe những bản nhạc có tiết tấu nhanh, vượt quá 120 nhịp mỗi phút (BPM) cho các bài tập cường độ cao và bản nhạc có tiết tấu chậm hơn 120 BPM cho các bài tập đòi hỏi ít nỗ lực hơn.

Khiến cuộc chạy trở nên dễ dàng hơn

Theo một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Keele ở Anh, nghe những giai điệu yêu thích khi chạy sẽ làm giảm sự mệt mỏi, tăng cảm giác thoải mái. Một nghiên cứu khác vào năm 2020 trên tạp chí Frontiers in Psychology cũng cho thấy, nghe nhạc ở nhịp độ cao hơn sẽ làm giảm cảm giác mệt mỏi khi thực hiện các bài tập sức bền.

Lý do là kích thích từ bên ngoài của âm nhạc có thể ngăn chặn các kích thích bên trong như mệt mỏi. Khi nhận thức của người chạy về mức độ khó của bài tập bị giảm đi, họ cảm thấy mình có thể chạy nhanh hơn trong thời gian dài hơn.

Hạn chế

Ngăn cách bản thân với môi trường xung quanh

Một trong những lý do chính để bỏ qua việc nghe nhạc khi chạy bộ là vì sự an toàn. Nếu say sưa nghe nhạc khi đang chạy, bạn sẽ không nghe thấy những chiếc xe đến gần hay những người đang cố gắng giao tiếp với mình. Nếu chạy bộ trên một con đường đông đúc hoặc một lối đi chật chội, tốt nhất người chạy không nên nghe nhạc.

Lệ thuộc vào âm nhạc

Mặc dù luyện tập với âm nhạc đã được chứng minh là một công cụ có giá trị, nhưng nó không phải là thứ bạn muốn mang theo trong mỗi lần luyện tập. Chắc chắn không runner nào muốn bị phụ thuộc vào âm nhạc để vượt qua một cuộc đua. Một số giải chạy sẽ cấm vận động viên đeo tai nghe khi chạy nên hãy kiểm tra các quy tắc và quy định liên quan.

Giảm trải nghiệm chạy

Chạy bộ là cách để nhiều người giải trí, tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống. Denison, chuyên gia tâm lý thể thao cho rằng nghe nhạc có thể khiến bạn bận tâm tới nhịp điệu và không còn tâm trí để tận hưởng trải nghiệm chạy.

An Nhiên (theo Runner's World)