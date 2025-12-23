Ưu điểm khi triển khai ứng dụng nội bộ doanh nghiệp qua Cloud

Triển khai phần mềm nội bộ trên nền tảng Cloud giúp doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục hệ thống, mở rộng linh hoạt và tối ưu chi phí.

Trong quá trình chuyển đổi số, các ứng dụng nội bộ như CRM, ERP, Call Center, DMS hay HIS trở thành trung tâm vận hành của nhiều doanh nghiệp. Đây là nơi tập trung dữ liệu khách hàng, dữ liệu sản xuất kinh doanh và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thị trường, nhiều doanh nghiệp vẫn đang vận hành phần mềm trên hạ tầng vật lý truyền thống. Mô hình này bộc lộ nhiều bất cập khi doanh nghiệp cần mở rộng quy mô, tăng người dùng hoặc đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục trong bối cảnh thị trường biến động nhanh.

Với các hệ thống cốt lõi như CRM hay ERP, mỗi lần gián đoạn đều tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh. Khi CRM ngừng hoạt động, việc quản lý tương tác khách hàng bị ảnh hưởng. Còn với ERP, sự cố có thể làm gián đoạn toàn bộ chuỗi vận hành từ kho vận, sản xuất đến bán hàng.

Nhiều doanh nghiệp sử dụng hạ tầng vật lý gặp khó khăn do thiếu cơ chế dự phòng. Khi xảy ra sự cố phần cứng, hệ thống phải dừng để xử lý thủ công, kéo theo nguy cơ giảm năng suất và gia tăng chi phí gián tiếp.

Anh Hương - chủ một doanh nghiệp sản xuất cho biết, do phần mềm chạy trên hệ thống vật lý gặp sự cố phần cứng và thiếu các công nghệ tự động xử lý sự cố nên đơn vị sau đó chuyển hệ thống phần mềm sang Bizfly Cloud với mô hình HA (High Availability). HA có cơ chế sử dụng thêm máy chủ. Nếu một máy chủ ngừng hoạt động (máy chủ bị sập hoặc lưu lượng truy cập tăng cao), các máy chủ khác sẽ nhanh chóng tiếp quản, giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và duy trì hoạt động.

Ứng dụng nội bộ doanh nghiệp triển khai qua Cloud. Ảnh: Bizfly Cloud

Nền tảng kết hợp với tự động phát hiện khi máy chủ ngừng hoạt động và nhanh chóng chuyển người dùng sang máy chủ dự phòng hoặc hệ thống phụ, từ đó giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo tính liên tục. Điều này đảm bảo phần mềm tiếp tục chạy bình thường mà không cần can thiệp khắc phục lỗi hệ thống thủ công.

Một trong những rủi ro lớn nhất của hạ tầng truyền thống là mất dữ liệu do sự cố vật lý hoặc thiên tai. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp máy chủ bị hư hỏng do ngập nước, cháy nổ hoặc lỗi phần cứng, gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động kinh doanh.

Mô hình Cloud với Multi Data Center cho phép sao lưu và nhân bản dữ liệu liên tục giữa các trung tâm dữ liệu khác nhau. Khi xảy ra sự cố tại một điểm, doanh nghiệp vẫn có thể khôi phục dữ liệu và duy trì vận hành trên hạ tầng dự phòng, giảm thiểu rủi ro gián đoạn kéo dài.

Cloud cũng giải quyết bài toán mở rộng khi doanh nghiệp tăng chi nhánh hoặc số lượng người dùng.

Phương án triển khai trên cloud với tích hợp toàn bộ hạ tầng phần cứng và phần mềm nhanh chóng và miễn phí từ Bizfly Cloud giúp doanh nghiệp triển khai nhanh phần hạ tầng dự án. Bên cạnh đó, các tính năng Auto Scale (tự động tăng giảm máy chủ) và Load Balancer (tự động phân phối truy cập đến các máy chủ đang hoạt động ổn định) giúp phần mềm chạy trơn tru khi nhiều nhân viên truy cập cùng lúc, và truy cập hệ thống mọi lúc mọi nơi.

Về tài chính, triển khai ứng dụng nội bộ trên Cloud giúp doanh nghiệp chuyển từ mô hình chi phí đầu tư ban đầu (CapEx) sang chi phí vận hành (OpEx). Doanh nghiệp trả tiền theo mức sử dụng thực tế, tránh tình trạng đầu tư dư thừa hoặc phải dự báo nhu cầu dài hạn không chính xác. Tổng chi phí sở hữu (TCO) nhờ đó được tối ưu, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ưu đãi tháng 12 các giải pháp hạ tầng từ Bizfly Cloud. Ảnh: Bizfly Cloud

Trong bối cảnh yêu cầu về tính liên tục, bảo mật dữ liệu và khả năng mở rộng ngày càng cao, Cloud đang trở thành lựa chọn ưu tiên khi triển khai phần mềm nội bộ doanh nghiệp. Không chỉ là bài toán công nghệ, việc chuyển dịch này còn phản ánh cách doanh nghiệp tái cấu trúc vận hành để thích ứng với môi trường kinh doanh dựa trên dữ liệu và tốc độ.

