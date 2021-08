Ưu điểm khi gửi tiết kiệm online

Gửi tiết kiệm online giúp khách hàng hạn chế việc giao dịch trực tiếp, nhận lãi suất cao, sở hữu sổ tiết kiệm khi cần.

Hưởng lãi suất cao

Trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các ngân hàng đều khuyến khích khách hàng sử dụng kênh giao dịch online như: chuyển khoản, thực hiện thanh toán online khi mua sắm... góp phần hạn chế tiếp xúc, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh việc chi tiêu, tiết kiệm online cũng được các khách hàng cá nhân đặt nhiều sự quan tâm.

Chị Quỳnh Như (ngụ quận 3, TP HCM) chia sẻ từ nhiều tháng qua, cùng với việc làm việc tại nhà để hạn chế tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19, mọi giao dịch qua tài chính cá nhân chị đều chuyển sang trực tuyến. Đặc biệt, thói quen gửi tiết kiệm cũng được thực hiện online, chỉ cần bằng vài thao tác trên điện thoại, chưa đầy hai phút chị Như đã mở xong tài khoản tiết kiệm 10 triệu đồng. Nếu so với việc phải ra đường, thông qua các chốt kiểm dịch để đến ngân hàng thì gửi tiết kiệm online là giải pháp hiệu quả và an toàn hơn.

An toàn chưa phải là ưu điểm lớn nhất của gửi tiết kiệm online. Tại Ngân hàng Bản Việt, người gửi tiết kiệm qua Internet Banking hoặc ứng dụng di động Digimi có thể hưởng lãi suất cao hơn tới 0,5% mỗi năm so với gửi tại quầy. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng gửi online là 3,95% mỗi năm, trong khi gửi tại quầy là 3,8% mỗi năm. Với các kỳ hạn dài hơn, lãi suất gửi online cũng cao hơn. Đặc biệt tại kỳ hạn 7 tháng, lãi suất gửi online là 6,2% mỗi năm, cao hơn 0,5% mỗi năm so với lãi suất niêm yết tại quầy.

Theo nhiều chuyên gia, gửi tiết kiệm online ngày càng trở thành xu hướng phổ biến được đa số khách hàng lựa chọn bởi sự tiện lợi và tính linh động. Khách hàng có thể gửi tiền tiết kiệm vào bất kỳ thời gian nào kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, không phải đi ra ngoài, chủ động lựa chọn phương thức đáo hạn: tự động đáo hạn hoặc tất toán về tài khoản thanh toán khi hết kỳ hạn với độ bảo mật cao. Trong trường hợp cần vốn gấp, khách hàng cũng có thể tất toán bất cứ lúc nào qua kênh ngân hàng điện tử

Gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng Bản Việt giúp khách hàng hưởng nhiều nhiều tiện ích.

Nhận sổ tiết kiệm như bình thường

Một trong những nỗi e ngại của khách hàng khi gửi tiết kiệm online là không có sổ như khi đến gửi tại quầy, đặc biệt với số tiền lớn, sổ tiết kiệm càng được xem như tài sản mà khách hàng có thể an tâm cất giữ.

Tại Ngân hàng Bản Việt, khách hàng gửi tiết kiệm trên online vẫn được ngân hàng cấp sổ ngay khi có nhu cầu. Việc cấp và tất toán sổ tiết kiệm cho khách hàng gửi online hoàn toàn giống khi gửi tại quầy. Tiện ích này không chỉ tạo an tâm mà còn đáp ứng linh hoạt các nhu cầu liên quan tài chính.

Với xu hướng bùng nổ của công nghệ và cuộc đua ngân hàng số, sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng ngày càng hướng đến sự tiện lợi, đơn giản, đem lại giá trị gia tăng. Khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán hoàn toàn miễn phí trên điện thoại qua định danh điện tử (eKYC) với hàng loạt ưu đãi phí 0 đồng từ Ngân hàng Bản Việt. Người dùng cũng có thể chuyển tiền từ tài khoản khác về Bản Việt, chọn kênh gửi tiết kiệm online để hưởng lãi suất cao hơn tại quầy, yên tâm có khoản tiền sinh lời trong giai đoạn này và nhận sổ tiết kiệm bất cứ lúc nào.

Với rất nhiều lợi thế của gửi tiết kiệm online, nhiều chuyên gia tài khuyến khích người dùng nên bắt đầu với thói quen giao dịch tài chính này vì tính linh hoạt, chủ động mà vẫn bảo đảm mức sinh lời tối đa.

Minh Huy