Ưu điểm hệ sinh thái nghỉ dưỡng Valley of Dreams II - Luxury

Biệt thự Valley of Dreams II – Luxury đáp ứng nhu cầu sống xanh, thiết kế kết nối với thiên nhiên đi cùng hệ tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng.

Valley of Dreams II - Luxury có quy mô gần 12 ha, gồm 259 căn biệt thự đơn lập, song lập và dinh thự, là phân khu biệt thự đẹp và sang trọng nhất tại đại đô thị sinh thái EcoLakes Mỹ Phước (Bến Cát, Bình Dương). Kể từ khi ra mắt, phân khu nhận nhiều đánh giá tích cực từ thị trường, nhờ mang nhiều ưu điểm về thiết kế, thừa hưởng trọn vẹn được hệ tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng khi được bao quanh bởi hai công viên sinh thái Dreams Park và Forest Park.

Nhờ đó, cư dân nơi đây sẽ được tận hưởng không gian sống xanh yên bình, đem lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Giai đoạn sau dịch Covid-19, khi mà tầng lớp khách hàng trung lưu trở lên đang ngày càng quan tâm đến yếu tố mảng xanh, có lợi cho thể chất và tinh thần thì hệ sinh thái tại đây trở thành điểm cộng lớn.

Phối cảnh biệt thự tại dự án Valley of Dreams II – Luxury. Ảnh: SetiaBecamex

Cư dân sẽ được trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng, kết nối với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo yếu tố tiện nghi và hiện đại từ giáo dục, giải trí hay mua sắm. Từ dự án, cư dân dễ dàng kết nối tới hệ tiện ích cao cấp như bệnh viên Đa khoa Mỹ Phước, đại học Thủ Dầu Một (cơ sở 2), đại học Quốc tế Việt Đức, trung tâm thương mại GO! (Central Group - Thái Lan), phố đi bộ - ẩm thực EcoLakes Walk, khu vui chơi Bạch Tuyết EcoLakes Farm, cùng nhiều tiện ích khác như hồ bơi vô cực, khu BBQ, gym, yoga, sân tennis, sân bóng, nhà hàng, quán cà phê...

Nhiều chuyên gia đánh giá, nền kinh tế bước vào giai đoạn bình thường mới và dần hồi phục là động lực thúc đẩy giới đầu tư bất động sản tìm kiếm các sản phẩm tiềm năng. Trong bối cảnh quỹ đất nội đô tại các thành phố lớn ngày càng khan hiếm, khách hàng có xu hướng chuyển dần ra các khu vực lân cận. Theo đó, những dự án được quy hoạch bài bản, tích hợp nhiều hệ tiện ích, đã đi vào bàn giao và vận hành như EcoLakes Mỹ Phước thường có hấp lực lớn trên thị trường.

Valley of Dreams II – Luxury bố trí nhiều mảng xanh cùng hệ thống giao thông rộng và thông thoáng. Ảnh phối cảnh: SetiaBecamex

Đại diện chủ đầu tư SetiaBecamex chia sẻ, khu đô thị EcoLakes nằm trong khu công nghiệp - đô thị và dịch vụ Mỹ Phước (Bến Cát) - một trong những khu vực kinh tế trọng điểm với mật độ dân cư cao tại Bình Dương, sở hữu tiềm năng tăng trưởng tốt trong tương lai. Đối tượng khách hàng chính mà dự án hướng đến chính các chuyên gia, người nước ngoài, giáo viên từ các trường đại học, bệnh viện, ngân hàng về sinh sống và làm việc, đặc biệt là các gia đình đa thế hệ có nhu cầu nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống ngay tại dự án. Do đó, khi lựa chọn an cư tại EcoLakes nói chung hay phân khu Valley of Dreams II - Luxury nói riêng, cư dân sẽ được thừa hưởng những lợi thế có sẵn của một cộng đồng văn minh, thịnh vượng đã hình thành.

Về thiết kế, chủ đầu tư cùng đội ngũ xây dựng giàu kinh nghiệm đã chăm chút từng chi tiết nhỏ ở mỗi căn biệt thự tại đây, giúp đem lại sự hoàn thiện nhất cho từng sản phẩm. Bên cạnh kế thừa những điểm đặc sắc và nổi bật nhất về kiến trúc của những phân khu trước đó, Valley of Dreams II - Luxury còn được phát triển thêm qua phong cách thiết kế hiện đại, kết hợp bài trí thêm nhiều tiện ích và cảnh quan xanh xung quanh như hồ bơi vô cực, vườn hoa, sân thượng...

Ngoài ra, uy tín của chủ đầu tư cũng góp phần gia tăng giá trị cho toàn thể dự án. Thương hiệu SetiaBecamex là liên doanh giữa Tập đoàn S P Setia Berhad (Malaysia) - Nhà phát triển dự án bất động sản danh tiếng tại Malaysia và Tổng công ty Becamex IDC - Một trong những nhà kiến tạo dự án bất động sản công nghiệp - đô thị uy tín tại Việt Nam.

Các căn biệt thự tại Valley of Dreams II - Luxury có thiết kế hiện đại, sang trọng. Ảnh phối cảnh: SetiaBecamex

Giới đầu tư nhìn nhận, phân khu Valley of Dreams II - Luxury mang hơi thở của một không gian sống nghỉ dưỡng với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, có quy hoạch hài hòa giữa cảnh quan và tiện ích. Nơi đây hội tụ đầy đủ các tiêu chí phù hợp để sinh sống lâu dài, hoặc là lựa chọn second home cho những gia đình đang tìm kiếm một nơi không quá xa thành phố để thư giãn vào những dịp cuối tuần hay ngày lễ, nhưng vẫn đảm bảo được tính tiện nghi và yếu tố thiên nhiên, sinh thái. Tất cả những ưu điểm trên giúp Valley of Dreams II - Luxury mang tiềm năng trở thành điểm sáng đầu tư trong thời điểm bất động sản khó khăn.

Tường An - Quế Anh