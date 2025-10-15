Ưu điểm của phẫu thuật đường miệng trong điều trị ung thư tuyến giáp

Nhờ ít xâm lấn, không để lại sẹo, mang lại hiệu quả thẩm mỹ, phẫu thuật ung thư tuyến giáp qua đường miệng đang nổi lên như một bước tiến mới trong điều trị những năm gần đây.

Ung thư tuyến giáp hiện đứng trong nhóm 10 loại ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam, với hơn 5.000 ca mắc mới mỗi năm, theo số liệu của Globocan - một dự án của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm, ung thư tuyến giáp có tiên lượng sống cao. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn e dè việc phẫu thuật do phương pháp mổ mở truyền thống dễ để lại sẹo vùng cổ và có nguy cơ ảnh hưởng giọng nói. Rào cản này khiến không ít người chậm trễ điều trị. Trong bối cảnh đó, kỹ thuật nội soi qua đường tiền đình miệng ra đời, vừa loại bỏ khối u hiệu quả, vừa khắc phục hạn chế về thẩm mỹ và chất lượng giọng nói.

Phương pháp nội soi tuyến giáp qua đường miệng hiện được áp dụng tại nhiều cơ sở y tế lớn, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Nguyễn Xuân Quang - Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, trước đây nội soi tuyến giáp thường thực hiện qua đường vú, phải đi xa và chỉ can thiệp được một thùy. Với kỹ thuật nội soi qua đường tiền đình miệng, bác sĩ sẽ đưa dụng cụ qua đường môi, tiếp cận cả hai thùy, nhìn rõ dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp nên hạn chế tổn thương, bảo tồn nguyên vẹn. "Phương pháp này hiệu quả tương đương mổ mở mà không để lại sẹo cổ, giảm biến chứng, ít đau, bệnh nhân chỉ nằm viện 2-3 ngày, sinh hoạt bình thường sau một tuần", bác sĩ Quang nhấn mạnh.

Bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc áp dụng kỹ thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Điển hình như anh Tuấn, ngụ tại Hà Nội, được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú giai đoạn sớm. Anh được bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc tư vấn tình trạng của anh phù hợp phương pháp nội soi qua đường tiền đình miệng không để lại sẹo. Lựa chọn phương pháp điều trị này, anh được cắt trọn khối u trong khi dây thần kinh thanh quản và tuyến cận giáp được bảo tồn nguyên vẹn. Anh chỉ nằm viện hai ngày, giọng nói vẫn bình thường. "Sau mổ, mình ăn uống, nói chuyện bình thường, tay chân không tê bì, cổ không hề có một vết rạch nào. Mình rất may mắn khi biết đến phương pháp này", anh chia sẻ.

Bác sĩ Hồng Ngọc kiểm tra vết mổ nội soi tuyến giáp qua đường tiền đình miệng của bệnh nhân, không thấy sẹo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Một trường hợp khác cũng tại bệnh viện này là chị Ánh (Hà Nội) làm kinh doanh, thường xuyên phải giao tiếp với khách hàng. Khám sức khỏe định kỳ, chị phát hiện khối u thể nhú kích thước 8 mm ở tuyến giáp, chưa di căn hạch. Sau khi được tư vấn, chị chọn phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng. Ca mổ diễn ra thuận lợi, chỉ hai ngày sau chị đã có thể nói chuyện bình thường. "Tôi bất ngờ vì ca mổ nhẹ nhàng hơn tưởng tượng, cổ không có vết mổ nên tâm lý thoải mái hơn hẳn", chị nói.

Anh Tuấn, chị Ánh chỉ là hai trong số hàng trăm ca ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm đã được phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc. Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang cho biết, trong 50 ca phẫu thuật tuyến giáp thực hiện gần đây bằng kỹ thuật nội soi qua đường tiền đình miệng tại bệnh viện, tỷ lệ biến chứng chung dưới 10% (4/50), chủ yếu là hạ canxi máu tạm thời, phục hồi hoàn toàn sau 3-4 tuần. Đáng chú ý, không ghi nhận trường hợp tổn thương dây thần kinh quặt ngược thanh quản hay biến chứng nặng cần can thiệp lại.

Thời gian phẫu thuật nội soi trung bình khoảng 110 phút, dài hơn phẫu thuật mở 30-40 phút, nhưng người bệnh chỉ nằm viện 3-4 ngày và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, 100% bệnh nhân của bác sĩ Quang hài lòng với kết quả thẩm mỹ, do không để lại sẹo cổ và bảo tồn được giọng nói sau mổ.

"Những kết quả này khẳng định phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng là phương pháp an toàn, ít xâm lấn, mở ra lựa chọn điều trị tối ưu cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn sớm", bác sĩ Quang khẳng định.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Quang thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại Hội nghị "Những thách thức về kiểm soát ung thư, bảo tồn chức năng và thẩm mỹ trong phẫu thuật vùng đầu - cổ" diễn ra ngày 19/10 sắp tới, bác sĩ Quang sẽ trình bày những kết quả cùng kinh nghiệm từ hàng trăm ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng. Hội nghị do Tổ chức Facing The World phối hợp cùng Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh đồng tổ chức, quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Chương trình dự kiến có 4 phiên họp với 12 báo cáo chuyên sâu từ các chuyên gia Anh và Việt Nam, tập trung vào phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, kỹ thuật bảo tồn dây thần kinh, khôi phục chức năng thiết yếu và tái tạo thẩm mỹ sau phẫu thuật vùng đầu - cổ.

Kim Anh