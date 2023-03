Ưu điểm của ống thép luồn dây điện

Ống thép luồn dây điện là vật liệu không cháy giúp đảm bảo an toàn công trình, giảm thiểu nhiễm điện EMF, độ bền cao, tiết kiệm thời gian thi công.

Ống thép luồn dây điện có thành phần chính là thép carbon, được cấu tạo bởi 4 lớp với chức năng luồn dây điện và dây cáp điện trong các công trình xây dựng như nhà ở, các công trình cao ốc, biệt thự, khu chung cư, công trình công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất...

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Vật liệu không cháy

Do làm từ thép, sản phẩm có khả năng chịu lực tốt, giúp ngăn các tác động từ bên ngoài tới hệ thống dây dẫn điện bên trong như: va đập của cơ học, các loại côn trùng, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt... từ đó bảo vệ các dây dẫn bên trong ống hoạt động tốt và hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu suất của hệ thống dây điện. Đặc biệt, khi có sự cố cháy nổ, ống thép không tạo ra khói độc như những vật liệu PVC, đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ và cháy lan.

Giảm nhiễu điện

Sử dụng ống thép còn giúp bảo vệ dây dẫn điện tránh khỏi nhiễu điện từ, khi cáp liên tục hoạt động ở cường độ cao. Nhờ ưu điểm này, nhiều kỹ sư cơ điện lựa chọn ống luồn dây điện để lắp tại các nơi có tính bảo mật cao như ngân hàng và casino, giúp giảm thiểu các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống điện.

Độ bền cao

Với cấu tạo từ thép, ống luồn dây điện có khả năng chịu được sức nặng và các tác động vật lý ở những nơi khắc nghiệt và nhiệt độ cao, giúp ống khó bị lão hóa theo thời gian. Theo nhiều nghiên cứu, tuổi thọ của ống thép lên đến 50 năm mà không cần thay thế hoặc sửa chữa, cũng như có thể tháo lắp và tái sử dụng.

Tiết kiệm chi phí và thời gian thi công

So với các phương pháp thông thường, sử dụng ống luồn dây điện giúp giảm chi phí thi công, sửa chữa hệ thống điện nhẹ. Việc lắp đặt hay thi công ống cũng đơn giản và nhanh hơn so với các phương pháp khác, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đạt quy chuẩn về an toàn điện

Ngày nay, nhiều bộ luật xây dựng tại các nước phát triển đã yêu cầu sử dụng ống luồn dây điện khi thi công hệ thống dây điện, giúp đảm bảo an toàn cho hệ thống điện và đáp ứng tốt các quy định xây dựng về an toàn điện tại các nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore...

Để trở thành nhà cung cấp vật tư cơ điện uy tín tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Sản xuất Thiết bị Điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi đã đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất vật tư cơ điện - ống luồn dây điện đạt chuẩn ngay từ những năm đầu thành lập. Điều này nhằm cung cấp ra thị trường các sản phẩm cơ điện chất lượng được kiểm soát theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đạt chứng nhận hợp chuẩn kỹ thuật như: Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ ANSI C 80.1, ANSI C 80.6; Tổ chức hợp tác giữa các phòng thí nghiệm UL 797;Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS C 8305; Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC 61386; Tiêu chuẩn Anh quốc (British Standard) BS 4568.

Cát Vạn Lợi sản xuất ống luồn dây điện và phụ kiện từ thép, giúp ống chịu được nhiệt độ cao lên đến 1.093 độ C trong 4 giờ liên tục và hạn chế tạo ra khói độc, từ đó giảm tình trạng cháy lan truyền.

Ngày 6/1, các sản phẩm cơ điện do Cát Vạn Lợi sản xuất như ống thép luồn dây điện và phụ kiện (Steel Conduit - Fittings), máng cáp dạng lưới (Wire Mesh Tray), hệ chống sét - tiếp địa (Lightning - Grounding Protection Material), hệ treo giá đỡ cơ điện (Supports - Hangers For MEP Systems)... nằm trong số 85 sản phẩm thuộc 49 doanh nghiệp được trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2022.

Đại diện công ty Cát Vạn Lợi lên nhận chứng nhận sản phẩm công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu 2022.

Hiện các sản phẩm cơ điện - ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL đã góp mặt trong hàng trăm công trình tại Việt Nam, đơn cử sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ( TP HCM), sân bay Nội Bài (Hà Nội), nhà máy Nike (Trảng Bom, Đồng Nai), nhà máy Fruit of the Loom (Thanh Hóa), nhà máy Yoshino Gypsum (Vũng Tàu), Casino Nam Hội An (Đà Nẵng), Căn hộ Osimi Phú Mỹ (Vũng Tàu)...; trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong việc lắp đặt thi công dây dẫn điện cho hơn 20 nhà thầu Nhật Bản tại Việt Nam. Sản phẩm đồng thời được xuất khẩu sang các nước như Mỹ, Anh, New Zealand, Philippines, Singapore, Myanmar, Bangladesh, Lào, Campuchia...

