Ưu điểm của giải pháp sàn liên hợp trong xây dựng

Kết cấu liên hợp, sàn liên hợp có khả năng chịu lực cao, vượt nhịp lớn, cấu kiện nhỏ gọn, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí nhân công.

Phát triển bền vững trong ngành xây dựng ngày càng được các doanh nghiệp, nhà đầu tư chú trọng. Điều này thể hiện ở việc tập trung vào việc giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái và môi trường sống bằng việc sử dụng ít nguyên vật liệu hơn, hiệu quả sử dụng công trình cao, giảm thiểu rủi ro an toàn trong thi công... Theo đó, những công nghệ xây dựng mới như sàn thép liên hợp được coi là một trong các giải pháp góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành.

Sàn thép liên hợp (còn được gọi là sàn thép composite) là một dạng kết cấu hỗn hợp giữa bê tông và sàn thép. Trong đó, sàn thép có cấu tạo dạng sóng với tạo hình đặc thù, giúp giảm tối đa chiều dày và trọng lượng của sàn. Sàn không sử dụng ván khuôn, lớp bê tông được đúc tại chỗ trên mặt sàn thép nên mỏng, nhẹ, tác động tích cực đến khung sườn và nền móng công trình.

Hiện nay, việc ứng dụng kết cấu liên hợp và sàn liên hợp khá phổ biến trên thế giới, được áp dụng cho các công trình công nghiệp, nhà xưởng có tầng, thương mại, dân dụng, công trình công cộng...

Khu nhà xưởng có tầng Kizuna - Ready Service Space ứng dụng giải pháp tấm sàn thép liên hợp thế hệ mới Lysaght Bondek. Ảnh: NS BlueScope Lysaght Việt Nam

Theo Tiến sĩ Phạm Cao Hùng, giảng viên cao cấp tại Đại học Sydney (Australia), kết cấu liên hợp thép-bê tông ưu việt hơn so với kết cấu bê tông cốt thép truyền thống nhờ khả năng chịu lực cao, vượt nhịp lớn, cấu kiện nhỏ gọn và thẩm mỹ, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiết kiệm chi phí nhân công. Ngoài ra, giải pháp này còn giảm thiểu phế thải xây dựng trong quá trình thi công do các cấu kiện thép được sản xuất tại nhà máy và chỉ vận chuyển đến công trường để lắp ghép, không cần cốp pha.

"Đây là một trong những tiêu chí quan trọng hướng đến việc lựa chọn giải pháp kết cấu và thi công mang tính bền vững hơn, thúc đẩy việc sử dụng vật liệu có khả năng tái tạo và giảm tác động đến môi trường trong tương lai", chuyên gia cho biết thêm.

Nắm bắt xu hướng này, kết hợp với sự am hiểu về thị trường xây dựng Việt Nam, từ năm 2017, NS BlueScope Lysaght ra mắt Lysaght Bondek II - một trong những giải pháp tiên tiến từ Australia giúp thay thế tấm cốp pha truyền thống và lớp thép dưới trong hệ sàn công trình. Trên thế giới, nhiều công trình đã ứng dụng giải pháp này như Marina Bay Sand (Sinagpore), sân bay Changi Singapore, tòa tháp đôi Petronas Twin Tower ở Malaysia, tòa nhà One Shelley Street (Australia)... Tại Việt Nam, Lysaght Bondek II được ứng dụng trong nhà máy Thaco Trường Hải - Quảng Ngãi, Long Beach Resort - Phú Quốc, tầng Kizuna - Long An, Milennium - Quảng Ngãi, tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81...

Tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 cũng sử dụng Lysaght Bondek II. Ảnh: NS BlueScope Lysaght Việt Nam

Sau nhiều lần cải tiến, tấm sàn liên hợp của NS BlueScope Lysaght Việt Nam giúp tiết kiệm chi phí lên đến 15% và rút ngắn thời gian thi công tới 20% so với bê tông truyền thống. Theo chuyên gia kỹ thuật của NS BlueScope Lysaght Việt Nam, bề mặt sàn được hoàn thiện thẩm mỹ và có độ bền cao nhờ vật liệu thép tiên tiến tích hợp công nghệ Activate.

Hiện nay, có nhiều quy chuẩn thiết kế cho kết cấu liên hợp, như bộ AISC 360-16 cho thị trường Mỹ hay quyphạm EuroCodes 4 tại Châu Âu và bộ tiêu chuẩn AZ/NZS 2327:2017 của Australia.

Tại Việt Nam, NS BlueScope Lysaght lựa chọn thiết kế theo tiêu chuẩn Eurocodes và Australia. Hãng này cũng có phần mềm thiết kế Megafloor được viết riêng cho tấm sàn Lysaght Bondek II với ba bước: thiết kế ván khuôn cho quá trình đổ bê tông; thiết kế sàn composite khi bê tông đã đủ cường độ và thiết kế chống cháy.

Petronas Twin Tower (Malaysia) là công trình ứng dụng giải pháp tấm sàn thép liên hợp Lysaght Bondek II. Ảnh: NS BlueScope Lysaght Việt Nam

Chất lượng của tấm sàn đã được hãng khẳng định qua các kiểm tra thực nghiệm theo tiêu chuẩn Úc về khả năng vượt nhịp của tấm sàn trong quá trình đổ bê tông, sự liên kết giữa tấm sàn và bê tông như môt hệ liên hợp, và khả năng chống cháy của hệ sàn theo tiêu chuẩn Anh BS476.

"Hệ sàn Lysaght Bondek II có thời gian chịu cháy nhỏ nhất là REI 60 phút và tối đa là REI 240 phút (theo tiêu chuẩn BS476). Trong khi đó, quy chuẩn 06 – 2020 với sàn cho công trình cấp I chỉ yêu cầu thời gian chống cháy tối đa là 60 phút", chuyên gia kỹ thuật của hãng cho biết thêm.

Giải pháp này cũng được NS BlueScope Lysaght Việt Nam giới thiệu đến cộng đồng doanh nghiệp xây dựng trong một webinar trung tuần tháng 8. "Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp trong ngành có thể tiếp cận xu hướng xây dựng tiên tiến trên thế giới, ứng dụng vào thực tế, từ đó không chỉ từng bước nâng cao chất lượng chung của ngành xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế mà quan trọng hơn là mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho khách hàng của mình", ông Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc NS BlueScope Lysaght Việt Nam kỳ vọng.

Ngoài ra, NS BlueScope Lysaght còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp nhằm tối ưu phương án thi công, so sánh hiệu quả với phương án truyền thống, đồng thời theo sát quá trình hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.

Tuệ Minh