Ưu điểm của dòng máy chiếu ViewSonic LSD400

Dòng máy chiếu LSD400 có ba model, được áp dụng công nghệ mới giúp tiết kiệm chi phí bảo trì, giảm tiêu thụ điện năng và có giá thành cạnh tranh.

Theo đại diện ViewSonic, hãng sản xuất máy chiếu LSD400 series, nhu cầu trình chiếu tại doanh nghiệp và trường học ngày càng đa dạng. Việc này đòi hỏi thiết bị bền bỉ, tiết kiệm chi phí vận hành. Do đó, hãng ra mắt dòng máy chiếu LSD400, nhằm tối ưu sử dụng trong nhà trường và doanh nghiệp.

Dòng máy chiếu này có ba model gồm LSD400W, LSD400HD và LSD400HD-ST (short throw). Cả ba model đều có độ sáng 4.000 ANSI Lumens, công nghệ laser thế hệ 3, tuổi thọ lên đến 30.000 giờ.

Mẫu máy chiếu LSD400. Ảnh: ViewSonic

Cụ thể, tuổi thọ bóng đèn dài hơn và tiết kiệm điện năng hơn, có thể hoạt động liên tục tới 30.000 giờ, tương đương hơn 10 năm sử dụng trong môi trường học đường.

Máy chiếu thế hệ cũ dùng bóng đèn halogen hay UHP, có chi phí ban đầu thấp song có tuổi thọ ngắn, chỉ từ 3.000 đến 5.000 giờ. Ở máy chiếu mới, người dùng không cần thay bóng 4-5 lần, từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí bảo trì và giảm thiểu rác thải điện tử.

Bên cạnh đó, dòng sản phẩm mới chỉ tiêu thụ 49% điện năng so với các mẫu cũ. Từ đó, máy giúp tiết kiệm chi phí vận hành, phù hợp xu hướng chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Máy chiếu LSD400 series hiển thị hình ảnh sắc nét cho phòng họp. Ảnh: ViewSonic

Về hiển thị, máy có độ sáng 4.000 ANSI Lumens, cho phép chiếu hình ảnh rõ nét trong môi trường nhiều ánh sáng như phòng học lớn, phòng họp có cửa sổ hoặc hội trường. Công nghệ DLP giúp hình ảnh không bị ố vàng theo thời gian, giữ màu sắc ổn định và sắc nét. Ngoài ra, ViewSonic bổ sung chế độ Golf Mode, tối ưu màu sắc sống động, độ chân thực, phù hợp cho các hệ thống giả lập golf hoặc ứng dụng trình chiếu giải trí, thể thao.

Về ứng dụng, các máy có khả năng lắp đặt linh hoạt. Sản phẩm hỗ trợ chiếu 360 độ, đặt được ở nhiều vị trí và góc độ khác nhau. Tính năng H/V Keystone correction và 4-corner adjustment giúp căn chỉnh hình ảnh dễ dàng trong không gian hẹp hoặc không đồng đều.

Máy có thể chiếu hình ảnh lên tới 300 inches, đặc biệt model LSD400HD-ST tạo màn hình 100 inches ở khoảng cách 1,1 m. Khả năng này phù hợp với lớp học nhỏ, phòng đào tạo hoặc văn phòng cần tối ưu không gian.

Dòng LSD400 có thiết kế sealed engine không dùng bộ lọc bụi, hạn chế bụi bẩn lọt vào bên trong. Nhờ đó, máy duy trì hiệu suất ổn định lâu dài, không cần vệ sinh định kỳ. Nhiệt độ vận hành thấp giúp quạt tản nhiệt êm ái hơn, mang lại trải nghiệm trình chiếu thoải mái, không bị tiếng ồn làm gián đoạn buổi học, cuộc họp.

Một công nghệ khác được ứng dụng trong các máy chiếu thuộc dòng LSD400, là quản lý tập trung qua mạng nội bộ LAN, tương thích Crestron và nhiều hệ thống điều khiển bên thứ ba. Nhờ đó, đội ngũ IT có thể giám sát, cập nhật, điều chỉnh đồng loạt, tiết kiệm thời gian, nhân lực, triển khai được hàng trăm thiết bị cùng một lúc.

Với sự ra mắt của dòng máy chiếu LSD400, ViewSonic tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực máy chiếu laser. Ảnh: ViewSonic

Dù sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, LSD400 Series có mức giá khoảng 31-36 triệu đồng đã bao gồm VAT. So với mặt bằng máy chiếu laser cùng phân khúc, mức giá này được đánh giá là hợp lý.

Đại diện ViewSonic kỳ vọng các sản phẩm giúp người dùng tại Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến với mức giá hợp lý. Trong bối cảnh nhu cầu hiển thị chuyên nghiệp ngày càng tăng, LSD400 Series hứa hẹn trở thành lựa chọn hàng đầu cho trường học, doanh nghiệp và trung tâm đào tạo.

Văn Hà