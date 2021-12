Ưu đãi vé 'In the Mirror' cho fan Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn

Cộng đồng fan của Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn được tặng mã giảm đặc biệt khi mua vé show nhạc "In the Mirror", còn 199.000 đồng.

Đại diện ban tổ chức cho biết show nhạc trực tuyến In the Mirror được khán giả quan tâm, ủng hộ ngay khi khởi xướng, nhất là fanclub của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn - hai ca sĩ trình diễn số đầu tiên trên nền tảng eLive ngày 19/1/2022. Đường dây nóng VnExpress cùng Fanpage VnExpress, Ngoisao.net nhận được nhiều câu hỏi liên quan format chương trình, ca khúc cặp nghệ sĩ sẽ hoán đổi lẫn cách thức mua vé...

Đa số khán bày tỏ háo hức, mong chờ được theo dõi các tiết mục "bùng nổ". Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến mong giá vé "mềm" hơn, nhất là nhóm sinh viên, học sinh...

"Nhằm giúp cộng đồng người hâm mộ có thể có thể tiếp cận show nhạc của thần tượng, chúng tôi quyết định tặng code đặc biệt (mã giảm) cho fanclub Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn. Code đã hoạt động từ 22/12", đại diện ban tổ chức nói.

Theo đó, fan đăng ký tại đây để nhận code ưu đãi còn 199.000 đồng (giá gốc 399.000 đồng). Mỗi mã chỉ áp dụng cho một vé, thời gian áp dụng đến 19/1/2022.

Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn là hai nghệ sĩ đầu tiên tham gia "In the Mirror".

In The Mirror là show nhạc trực tuyến đầu tiên trên nền tảng eLive, do VnExpress và Ngoisao.net phối hợp thực hiện. Số đầu tiên phát sóng lúc 20h-22h ngày 19/1/2022. Ngoài Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn, chương trình còn có một nghệ sĩ khách mời chưa tiết lộ tên.

Nghệ sĩ sẽ mang tới nhiều nhạc phẩm gắn liền tên tuổi nhưng với bản phối bắt tai hơn. Điểm nhấn của show là hai ca sĩ hoán đổi ca khúc cho nhau và trình bày theo phong cách hoàn toàn mới. Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn cũng bày tỏ hào hứng khi lần đầu diễn lại hit của nhau. Trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội, đa số khán giả nhận xét format chương trình thu hút, mong chờ màn "lột xác" của thần tượng.

Cũng trong chương trình, các nghệ sĩ sẽ đối thoại trực tiếp, nói về cá tính nghệ thuật, dấu ấn sự nghiệp lẫn thách thức trong nhiều năm qua... Ở phần gameshow, họ sẽ tham gia loạt thử thách, minigame tương tác có yếu tố bất ngờ để tạo không khí vui vẻ, sôi động.

Tùng Dương, Bùi Anh Tuấn dành nhiều thời gian tập luyện ca khúc của nhau để mang đến màn hoán đổi đặc biệt cho khán giả. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tùng Dương sinh năm 1983, trưởng thành từ Sao Mai Điểm hẹn 2004. Anh thử sức với nhiều dòng nhạc, từ Jazz, Blues, dân gian đương đại (Chạy trốn, 2004) đến New age (Những ô màu khối lập phương, 2007), Electro (Li ti, 2010), World Music (Độc đạo, 2013), cách mạng và nhạc trữ tình... Ca sĩ từng tổ chức các liveshow Thập kỷ hoan ca (2015), Giao thoa (2016), Trời và đất (2017), Tùng Dương hát Bộ tứ sông Hồng (2018), Human (2020). Vài năm gần đây, anh gây tiếng vang thực hiện các dự án tôn vinh những tên tuổi gạo cội, trình diễn loạt ca khúc vượt thời gian.

Bùi Anh Tuấn sinh năm 1991, từng tham gia một số sân chơi âm nhạc và giành giải tư cuộc thi tuyển chọn giọng hát hay hàng tuần của Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM VOH, giải khuyến khích Tiếng ca học đường 2010. Năm 20 tuổi, anh đoạt giải nhất Ngôi sao tiếng hát truyền hình. Tại vòng Giấu mặt "Giọng hát Việt 2012", anh thành hiện tượng với Nơi tình yêu bắt đầu.

