Ưu đãi vay mua nhà của KBank hỗ trợ người lao động an cư

Gói vay mới của KBank tập trung giảm chi phí ban đầu, cố định lãi suất và rút ngắn quy trình nhằm giúp người lao động thuận lợi hơn trong quá trình sở hữu nhà.

Tại các đô thị lớn, nhu cầu sở hữu một nơi ở ổn định là mong muốn phổ biến của người lao động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giá nhà tăng liên tục trong khi chi phí thuê không ngừng leo thang, bài toán an cư trở nên khó tiếp cận với nhiều gia đình trẻ và người lao động.

Nhằm hỗ trợ nhóm khách hàng này, KBank triển khai gói vay mua nhà trong tháng 12 với loạt ưu đãi tài chính và đẩy nhanh quy trình duyệt, hướng đến giảm áp lực chi phí ban đầu và hỗ trợ kế hoạch dài hạn.

Giảm gánh nặng chi phí ban đầu

Theo KBank, gói vay áp dụng chính sách hoàn tiền tương đương một tháng tiền lãi. Khoản hoàn được tính dựa trên tháng trả nợ thứ hai để khách hàng nhận trọn vẹn giá trị hỗ trợ, tránh chênh lệch số ngày lãi trong tháng đầu tiên.

Lãi suất cố định 6,66% trong ba năm giúp người vay chủ động tính toán chi tiêu, đặc biệt với những gia đình có thu nhập ổn định nhưng phải cân đối nhiều khoản chi. Việc cố định lãi suất trong thời gian đầu được xem là yếu tố quan trọng khi thị trường có thể biến động.

Ngân hàng cũng miễn phí bảo hiểm cháy nổ cho suốt thời gian vay, đồng thời không yêu cầu ký quỹ, góp phần giảm thêm chi phí phát sinh và đơn giản hóa điều kiện vay.

KBank ưu đãi cho người mua nhà. Ảnh: KBank Vietnam

Đẩy nhanh quy trình duyệt

Nhận thấy người lao động khó có nhiều thời gian cho các thủ tục phức tạp, KBank rút ngắn thời gian phê duyệt trước xuống còn 3 ngày làm việc, giúp khách hàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội và giữ căn nhà đang quan tâm.

Trong quá trình này, ngân hàng giữ vai trò hỗ trợ, hướng dẫn từng bước để người vay tập trung vào kế hoạch tài chính và lựa chọn tài sản phù hợp.

Gói vay ưu đãi của KBank được triển khai từ ngày 1 đến 31/12. Khách hàng cần hoàn tất giải ngân trước 15/1/2026 để hưởng đầy đủ mức lãi suất và ưu đãi hoàn tiền.

Sở hữu một ngôi nhà ổn định không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là sự đảm bảo cho tương lai. Với các gia đình trẻ, điều này giúp họ yên tâm hơn trong công việc, chăm lo con cái và lập kế hoạch dài hạn. Trong bối cảnh hạ tầng đô thị hoàn thiện và giá trị bất động sản có xu hướng tăng, việc lựa chọn gói vay phù hợp thời điểm sẽ mang lại lợi ích lớn cho người mua.

Anh Vũ