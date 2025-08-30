Ưu đãi trải nghiệm golf đặc quyền cho khách hàng cao cấp SHB

SHB triển khai ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng cao cấp, gồm giảm đến 30% phí trải nghiệm golf, ẩm thực, đào tạo và mua sắm tại Văn Lang Empire T&T Golf Club.

Chương trình áp dụng tại Văn Lang Empire T&T Golf Club - sân golf 5 sao do huyền thoại Greg Norman thiết kế, mang đến không gian lý tưởng để khách hàng cao cấp kết hợp trải nghiệm thể thao và xây dựng quan hệ giá trị.

Khách hàng cao cấp SHB sẽ được trải nghiệm hành trình 18 hố golf tiêu chuẩn quốc tế trong không gian thiên nhiên vùng đất Tổ Phú Thọ, với mức ưu đãi đến 30%. Ngoài ra, khách hàng có thể thưởng thức bữa sáng hoặc bữa trưa chế biến công phu, mang hương vị truyền thống do các đầu bếp chuyên nghiệp thực hiện.

Chương trình còn bao gồm ưu đãi 30% học phí tại Học viện Golf, nơi đào tạo bởi các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tận hưởng ưu đãi 20% tại nhà hàng sang trọng, ưu đãi 15% dịch vụ tổ chức sự kiện và giảm 10% khi mua sắm tại Pro Shop với nhiều thiết bị, phụ kiện golf cao cấp.

Để tham gia, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng số SHB SAHA và xác minh tư cách khách hàng cao cấp với lễ tân sân golf. Đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ xác nhận trong vòng 2 giờ.

Đại diện SHB chia sẻ, loạt ưu đãi này không chỉ thể hiện cam kết nâng cao giá trị dịch vụ cho khách hàng cao cấp, mà còn kiến tạo phong cách sống đẳng cấp. Sắp tới, ngân hàng sẽ tổ chức các giải đấu golf tại Văn Lang Empire T&T Golf Club, mang đến cơ hội trải nghiệm sân golf 5 sao cho khách hàng.

"Mỗi khách hàng cao cấp xứng đáng được tận hưởng những giá trị vượt trên tài chính. Với loạt ưu đãi đặc quyền này, SHB trao tặng trải nghiệm, đồng thời, kiến tạo phong cách sống, nơi đẳng cấp được khẳng định qua từng chi tiết", vị đại diện nhấn mạnh.

Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Việt Nam có khoảng 5.459 cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD, chiếm 0,2% tổng số triệu phú toàn cầu. Dự báo đến năm 2028, số cá nhân siêu giàu tại Việt Nam đạt 978, tăng 30% so với năm 2023. Điều này phản ánh sự phát triển kinh tế và mở rộng tầng lớp thượng lưu, kéo theo nhu cầu lớn về dịch vụ tài chính cao cấp.

Nhiều năm qua, SHB đã phát triển các giải pháp toàn diện cho khách hàng cao cấp, như gói sản phẩm "Đẳng cấp vượt trội" với ưu đãi phí dịch vụ, miễn phí thẻ ghi nợ quốc tế, rút tiền ATM trong và ngoài nước. Ngoài các dịch vụ tài chính, khách hàng còn hưởng đặc quyền phi tài chính như phòng chờ sân bay SHB First Class, thẻ đen SHB Mastercard World, sự kiện, quà tặng, đặc quyền golf - ẩm thực - nghỉ dưỡng từ hệ sinh thái đối tác.

Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, SHB dự kiến tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm, mang đến giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm khách hàng thành đạt.

