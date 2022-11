Ưu đãi khi đăng ký bảo hiểm Dai-ichi Life tại Sacombank

Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam hoàn tiền cho khách đóng phí tái tục, khôi phục hợp đồng mất hiệu lực, tham gia mới bảo hiểm nhân thọ.

Chương trình ưu đãi dành cho các gói bảo hiểm An tâm Hạnh phúc, An tâm Đầu tư, Đại gia An phúc, Nâng bước tương lai, K-care.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/11, khách hàng khôi phục hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực hoặc đóng phí năm hai sẽ được hoàn tiền lên đến hai triệu đồng cho mỗi hợp đồng. Khách hàng cá nhân khi tham gia mới hợp đồng bảo hiểm sẽ nhận ưu đãi hoàn tiền 25% phí đóng năm đầu tiên, tối đa 100 triệu đồng mỗi khách hàng. Các doanh nghiệp đang giao dịch với Sacombank và đối tác liên kết cũng nhận ưu đãi đến 30% phí đóng năm đầu tiên dành cho cán bộ nhân viên và doanh nghiệp, áp dụng đến 31/12.

Tham gia bảo hiểm tại Sacombank, ngoài các danh mục sản phẩm và quyền lợi đa dạng, khách hàng còn nhận nhiều ưu đãi: miễn phí chuyển đổi trả góp 0% khi thanh toán và đăng ký trả góp phí bảo hiểm, ưu đãi lãi suất tiền gửi, tiền vay, ưu đãi phí thường niên thẻ tín dụng, hỗ trợ giải pháp giúp thuận tiện hơn khi đóng phí như dịch vụ ủy thác thanh toán tự động... Khách hàng cũng có cơ hội tham gia liên tục các chương trình khuyến mại do nhà băng triển khai.

Sản phẩm An tâm Đầu tư có tính linh hoạt cao, danh mục đầu tư đa dạng với 5 Quỹ liên kết đơn vị, bảo vệ đến 99 tuổi. Gói An tâm Hạnh phúc có thời gian bảo vệ đến 100 tuổi, kèm thêm một người thân với quyền lợi bảo hiểm tai nạn mà không tăng phí với thời hạn hợp đồng từ 11 năm đến 100 năm.

Sản phẩm Đại gia An phúc dành cho người độ tuổi 0 - 60 tuổi, kết thúc hợp đồng tối đa ở 70 tuổi. Gói Nâng bước tương lai đồng hành cùng các bậc phụ huynh lập kế hoạch tài chính cho con cùng quyền lợi ưu tiên tuyển sinh tại các trường đại học trong và ngoài nước. Độ tuổi tham gia 0 - 60 tuổi với các thời hạn hợp đồng 12 năm, 15 năm, 18 năm và 21 năm.

Bảo hiểm ung thư K-Care là sản phẩm bảo hiểm online đầu tiên triển khai thông qua Sacombank Pay với mức phí tham gia chỉ từ 8.000 đồng mỗi ngày. Khách hàng có thể tham gia mọi lúc mọi nơi và nhận được sự bảo vệ nhanh chóng. Thời hạn bảo vệ đến 25 năm với mức phí không đổi trong suốt thời gian tham gia, bảo vệ đa dạng các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam. Đơn vị còn tích lũy và thực hiện hoàn phí lên đến 50% tổng phí đóng khi đáo hạn (áp dụng khi không phát sinh quyền lợi bảo hiểm).

