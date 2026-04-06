Ưu đãi kép khi mua nhà phố Van Phuc City

Dự án Van Phuc City tung ưu đãi 25% giá trị nhà phố, shophouse, kèm quà tặng trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn từ nay đến 30/4.

Phân khúc nhà liền thổ tại TP HCM ghi nhận tín hiệu cải thiện từ cuối năm 2025. Báo cáo của CBRE cho thấy riêng quý cuối năm ngoái, thị trường có khoảng 3.400 căn mở bán, trong khi lượng tiêu thụ vượt 2.000 căn - mức cao nhất kể từ năm 2022. Nguồn cung mới dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm, nơi có mức giá dễ tiếp cận hơn và hưởng lợi từ hạ tầng.

Trong trung hạn, BHS Property dự báo nguồn cung phân khúc này tại TP HCM có thể đạt khoảng 13.500 căn năm nay, kèm xu hướng tăng giá khi quỹ đất ngày càng hạn chế.

Các sản phẩm tại Van Phuc City theo kiến trúc tân cổ điển. Ảnh: VPG

Trong bối cảnh đó, nhiều chủ đầu tư chọn cách giảm trực tiếp vào giá bán hoặc gia tăng ưu đãi để thúc đẩy giao dịch. Tại Van Phuc City, chương trình ưu đãi đang triển khai với mức giảm tối đa 25% cho các sản phẩm nhà phố, shophouse. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh có thể nhận chiết khấu thêm 5% giá trị tài sản.

"Để một bất động sản cao cấp tăng trưởng 25% cần chờ ít nhất 3 đến 5 năm -khoảng thời gian đủ dài để hạ tầng hoàn thiện, tiện ích hình thành và mặt bằng giá được mới thiết lập lại. Với ưu đãi 25% tại Van Phuc City, nhà đầu tư gần như đi tắt. Việc giảm trực tiếp vào giá bán cũng giúp khách hàng giảm áp lực vốn ban đầu và linh hoạt hơn trong việc phân bổ dòng tiền", đại diện đơn vị phát triển chia sẻ.

Doanh nghiệp cũng cho rằng, mức chiết khấu này góp phần đưa giá vốn thấp hơn so với mặt bằng chung, khi đó, nhà đầu tư có thể kiếm soát trước biến động của thị trường.

Song song chính sách tài chính, Van Phuc Group bổ sung ưu đãi về trải nghiệm dành riêng cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng giao dịch trong giai đoạn từ 30/3 đến 30/4 được tặng chuyến du ngoạn trên sông Sài Gòn bằng du thuyền với không gian được thiết kế riêng tư.

Du thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Sài Gòn. Ảnh: VPG

Nhu cầu lựa chọn bất động sản hiện nay không chỉ dừng ở việc sở hữu mà còn gắn với trải nghiệm sống. Các dự án ven sông, có không gian mở và hệ tiện ích đồng bộ thường ghi nhận mức độ quan tâm cao hơn, nhất là với nhóm khách hàng trung và cao cấp.

Trong khi đó, Van Phuc City nằm bên sông Sài Gòn, với lợi thế cảnh quan và môi trường sống. Khu đô thị quy hoạch trên diện tích hơn 190 ha, phát triển theo mô hình tích hợp với hệ thống tiện ích đã đưa vào vận hành như bến du thuyền, phố đi bộ, công viên ven sông, trường học, khu thương mại và quảng trường nhạc nước.

Không gian ven sông cùng các trục phố thương mại nội khu tạo điều kiện hình thành hoạt động kinh doanh dịch vụ phục vụ cư dân và khách vãng lai. Hiện, khu đô thị có khoảng 10.000 cư dân sinh sống và hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động, góp phần duy trì lưu lượng khách ổn định cho các dãy shophouse.

Theo đơn vị phát triển dự án, những khu đô thị có quy hoạch đồng bộ, mật độ dân cư cao và hệ tiện ích hoàn chỉnh thường tạo ra dòng tiền khai thác tốt hơn cho sản phẩm nhà phố thương mại, nhờ khả năng kết hợp giữa nhu cầu ở thực và kinh doanh tại chỗ.

Dãy nhà phố tại dự án sở hữu vị trí mặt tiền đường lớn nội khu. Ảnh: VPG

Về hạ tầng, khu vực xung quanh dự án được đầu tư nhiều công trình quy mô, trong đó có kế hoạch mở rộng quốc lộ 13 và các tuyến giao thông kết nối về trung tâm. Những yếu tố này sẽ góp phần thúc đẩy giá trị bất động sản trong trung và dài hạn.

Trong bối cảnh quỹ đất ven sông tại TP HCM ngày càng hạn chế, các sản phẩm nhà phố, shophouse trong khu đô thị hoàn chỉnh được kỳ vọng duy trì sức hút. Van Phuc Group xem việc kết hợp giữa chiết khấu lớn và ưu đãi trải nghiệm là một trong những cách tiếp cận nhằm thúc đẩy quyết định mua nhà tại Van Phuc City trong giai đoạn thị trường đang dần hồi phục.

Song Anh