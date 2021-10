Ưu đãi 50% dịch vụ giải mã gene khi tham gia giải chạy ảo

Runner hoàn thành cự ly đăng ký giải "Sức mạnh mơ hồng" sẽ nhận mã ưu đãi 50% dịch vụ giải mã gen, phát hiện sớm ung thư vú di truyền từ Genetica.

"Sức mạnh nơ hồng" là giải chạy ảo do VnExpress tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần sẻ chia của cộng đồng đến những người không may mắc ung thư vú. Được phát động từ ngày 5/10, giải nhanh chóng thu hút sự tham gia của gần 1.000 runner, thuộc nhiều nhóm chạy trên cả nước như R4S, Phu My Hung Runners, Hue Citadel Runners, Mekong Delta Runners,... Đăng ký tham gia miễn phí tại đây.

Đồng hành cùng giải, Genetica - công ty công nghệ giải mã gen kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người châu Á, sẽ tặng mỗi runner mã giảm giá 20% khi sử dụng dịch vụ "Giải mã gen nguy cơ ung thư vú G-Breca". Riêng với những runner hoàn thành thử thách của mình, Genetica sẽ ưu đãi 50% khi sử dụng dịch vụ giải mã gen phát hiện ung thư vú.

Runner hào hứng trên đường chạy đêm Hà Nội 2020. Ảnh: VM

Với ưu đãi này, runner sẽ có cơ hội được tầm soát và phát hiện sớm bệnh ung thư vú, chứng ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ hiện nay. Ngoài ra, Genetica còn có gói xét nghiệm gene G-Health F - đánh giá nguy cơ ung thư hệ sinh sản nữ. Với 60 gene được phân tích, báo cáo sẽ đánh giá nguy cơ 4 bệnh ung thư di truyền ở nữ giới như ung thư vú, cổ tử cung, nội mạc tử cung và buồng trứng.

Hiện nay, ngoài yếu tố di truyền, nguyên nhân gây ung thư vú còn đến từ lối sống không lành mạnh, ô nhiễm, tuổi tác. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, 12% phụ nữ sẽ mắc ung thư vú trong cuộc đời. Tuy nhiên, 90% ung thư vú có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm. Theo lời khuyên của chuyên gia, phụ nữ nên giữ thói quen tầm soát định kỳ, giữ lối sống lành mạnh, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Tham gia giải chạy ảo "Sức mạnh nơ hồng" là cách hiệu quả hình thành thói quen tập luyện, cải thiện sức khỏe, phòng ngừa ung thư vú. Runner có thể chọn chạy tích lũy ở các cự ly 10km, 21km, 42km, 100km trong vòng 21 ngày. Với những runner mới chạy lại sau thời gian ở nhà mùa dịch có thể chọn chạy các cự ly ngắn để làm quen và dễ hoàn thành thử thách.

Giải mở cổng đăng ký miễn phí đến 25/10. Người tham gia cần kết nối ứng dụng Strava với nền tảng chạy ảo của V-Race. Hoàn thành thử thách của giải, runner sẽ nhận được huy chương và chứng nhận điện tử từ ban tổ chức.

Hoài Phương