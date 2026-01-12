Utopia Villas & Resort tăng lợi thế đầu tư từ pháp lý sở hữu lâu dài

Phú ThọUtopia Villas & Resort được phát triển trên quỹ đất ở lâu dài, hướng tới nhu cầu sở hữu và khai thác ổn định trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng.

Theo Phú Thành Holdings, bất động sản nghỉ dưỡng đang bước vào chu kỳ sàng lọc, khi người mua và nhà đầu tư thận trọng hơn trong quyết định xuống tiền. Quyền sở hữu lâu dài và sổ đỏ từng sản phẩm giúp người mua giảm rủi ro, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển nhượng, thế chấp và khai thác giá trị trong dài hạn.

Phối cảnh sản phẩm biệt thự tại Utopia Villas & Resort. Ảnh: Phú Thành Holdings

Trong bối cảnh đó, Utopia Villas & Resort - quần thể đô thị nghỉ dưỡng sinh thái quy mô hơn 200 ha tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ - được phát triển trên quỹ đất ở lâu dài, với sổ đỏ cấp riêng cho từng sản phẩm. Mô hình này khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng trước đây áp dụng hình thức sở hữu có thời hạn.

Phối cảnh trung tâm hội nghị tại dự án. Ảnh: Phú Thành Holdings

"Trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, pháp lý, đặc biệt là sổ đỏ cấp riêng cho từng sản phẩm - giữ vai trò trực tiếp đối với giao dịch, thế chấp và khai thác tài sản trong dài hạn", đại diện Phú Thành Holdings chia sẻ cho biết.

Cũng theo đơn vị này, các sản phẩm có quyền sở hữu lâu dài thuận lợi hơn trong chuyển nhượng và quản lý dòng tiền, qua đó trở thành tiêu chí được nhiều chủ đầu tư chú trọng trong quá trình phát triển dự án.

Phối cảnh dòng sản phẩm có thiết kế giới hạn tại dự án. Ảnh: Phú Thành Holdings

Lợi thế pháp lý của Utopia Villas & Resort thể hiện rõ hơn khi đặt trong quy hoạch tổng thể. Trên diện tích hơn 200 ha, chủ đầu tư phát triển khoảng 1.100 sản phẩm, gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà phố thương mại và một số sản phẩm giới hạn. Mật độ xây dựng được kiểm soát nhằm ưu tiên không gian sinh thái và trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Theo chủ đầu tư, nguồn cung hữu hạn giúp hạn chế rủi ro dư cung - yếu tố từng gây áp lực cho nhiều dự án nghỉ dưỡng trong giai đoạn trước. Khi kết hợp với pháp lý sở hữu lâu dài, bất động sản nghỉ dưỡng có thêm điều kiện để duy trì giá trị theo thời gian.

Các tiện ích tại dự án đều được chăm chút về thiết kế. Ảnh: Phú Thành Holdings

Đứng sau quần thể đô thị nghỉ dưỡng Utopia Villas & Resort là Phú Thành Holdings, doanh nghiệp đa ngành với kinh nghiệm trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp, dịch vụ và bất động sản. Chủ đầu tư này theo đuổi chiến lược phát triển thận trọng, chú trọng pháp lý, chất lượng quy hoạch và khả năng vận hành dài hạn, thay vì chạy theo các xu hướng ngắn hạn của thị trường.

"Pháp lý vững vàng không còn là lợi thế cạnh tranh, mà trở thành điều kiện bắt buộc. Với sổ đỏ lâu dài, nguồn cung được kiểm soát và định hướng phát triển bền vững, Utopia Villas & Resort kỳ vọng trở thành điểm đến của dòng vốn dài hạn", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Song Anh