Utopia & Villas Resort nhận ba giải thưởng Dot Property 2025

Khu đô thị nghỉ dưỡng Utopia & Villas Resort có pháp lý minh bạch, quy hoạch trên diện tích 80 ha, hệ sinh thái mặt nước trải dài 120 ha, được vinh danh ngày 31/7.

Thông tin nêu tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards được tổ chức tại TP HCM. Tại đây, dự án được vinh danh ở ba hạng mục: Utopia Villas & Resort nhận giải Best Township Master Plan Design Vietnam 2025 (Dự án khu đô thị có thiết kế quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam 2025); Utopia LightriX Center - trung tâm đón tiếp, được trao danh hiệu Best Sales Gallery Innovative Design Vietnam 2025 (Phòng trưng bày bán hàng có thiết kế sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025).

Đồng thời, trung tâm hội nghị Utopia Grand Center cũng được xướng tên ở hạng mục Best Innovative Green Commercial Development Vietnam 2025 (Công trình thương mại xanh sáng tạo nhất Việt Nam 2025).

Đại diện chủ đầu tư nhận giải thưởng. Ảnh: Phú Thành Holdings

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Phú Thành Holdings - chủ đầu tư dự án, ông Trương Xuân Quý, Phó tổng giám đốc Kinh doanh, cho biết thành tích đánh dấu bước tiến trong hành trình phát triển của chủ đầu tư, phản ánh định hướng đổi mới và cam kết phát triển bền vững trong từng dự án. Kết quả này còn cho thấy sự ghi nhận từ giới chuyên môn quốc tế đối với tư duy quy hoạch hiện đại và những giá trị mà dự án đang theo đuổi.

Phối cảnh trung tâm đón tiếp Utopia LightriX Center. Ảnh: Phú Thành Holdings

Theo ông Quý, Utopia Villas & Resort là một trong số ít khu đô thị nghỉ dưỡng tại miền Bắc sở hữu pháp lý rõ ràng, được quy hoạch trên địa hình lượn sóng 80 ha, với hệ sinh thái mặt nước trải dài 120 ha hồ. Cảnh quan đặc thù kết hợp sông, hồ, đồi núi tạo nên không gian tự nhiên nguyên bản, đồng thời truyền cảm hứng để đội ngũ thiết kế kiến tạo nên tổng thể quy hoạch độc bản, phản ánh rõ cá tính và tâm huyết của chủ đầu tư.

Phối cảnh trung tâm hội nghị Utopia Grand Center. Ảnh: Phú Thành Holdings

Với chiến lược đầu tư bài bản cùng định hướng ESG, Utopia Villas & Resort theo đuổi mô hình phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ xanh và tôn trọng giá trị bản địa. Mỗi hạng mục công trình đều góp phần tạo nên hệ sinh thái sống nơi con người, cộng đồng và thiên nhiên cùng tương hỗ, phát triển hài hòa.

Hoàng Đan