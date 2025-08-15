Usyk xin hoãn trận bảo vệ đai hạng nặng

Nhà vô địch quyền Anh hạng nặng bất bại Oleksandr Usyk đã yêu cầu gia hạn thời gian đàm phán trước trận bảo vệ đai bắt buộc với Joseph Parker do chấn thương.

Ngày 27/7, WBO yêu cầu Usyk bảo vệ đai trước nhà vô địch tạm thời của tổ chức, Joseph Parker. Cả hai bên được đưa ra thời hạn 30 ngày để thống nhất các điều khoản.

Nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận về các điều khoản tài chính cho trận đấu bắt buộc, WBO sẽ đưa trận đấu sang hình thức "đấu thầu" (purse bid). Theo đó, các công ty tổ chức trận đấu (promoter) sẽ cạnh tranh bằng cách đưa ra mức tiền cao nhất để được quyền tổ chức.

Tiền thù lao sẽ được chia theo tỷ lệ do WBO quy định, thường là 75% cho nhà vô địch và 25% cho người thách đấu. Hình thức này giúp đảm bảo trận đấu diễn ra ngay cả khi hai võ sĩ hoặc đội ngũ hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Usyk ăn mừng với 4 chiếc đai hạng nặng sau khi thắng knock-out Daniel Dubois tại sân Wembley, London, Anh ngày 19/7/2025. Ảnh: AP

Nhưng "ông bầu" Frank Warren cho biết Usyk đã gửi thư yêu cầu gia hạn thời gian trước khi bị buộc phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến trận đấu.

"Anh ấy đã gửi thư hôm qua, yêu cầu thêm thời gian vì chấn thương trước khi bị bắt buộc làm bất cứ điều gì", Warren nói với Sky Sports hôm 14/8. "Dù chuyện gì xảy ra, Parker sẽ đấu với tư cách nhà vô địch nếu Usyk từ bỏ đai, hoặc sẽ trực tiếp đấu với Usyk để tranh đai."

WBO dự kiến công bố tuyên bố chính thức về yêu cầu này trong những ngày tới.

Nếu Usyk từ bỏ đai, Parker sẽ được đôn thành nhà vô địch chính thức của WBO. Khi đó, trận đấu giữa Moses Itauma và Dillian Whyte tại Riyadh, Arab Saudi ngày 16/8 sẽ quan trọng hơn, bởi người thắng sẽ có cơ hội tranh đai với Parker.

Joseph Parker mừng sau khi đánh bại Martin Bakole để bảo vệ đai vô địch tạm thời WBO tại Riyadh, Arab Saudi ngày 22/2/2025. Ảnh: PHOTOSPORT

Tháng 2, Parker mất cơ hội tranh đai IBF vì Daniel Dubois rút lui vì ốm. Sau đó, anh phải nhường đường để Usyk thượng đài với Dubois trong thống nhất 4 đai quyền Anh hạng nặng tại Wembley. Trận này, Usyk thắng knock-out ở hiệp năm để lần thứ hai trở thành nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối, sở hữu cả 4 đai WBA, IBF, WBC và WBO.

Usyk toàn thắng 20 trận nhà nghề, trong đó có 14 trận thắng knock-out, được đánh giá la một trong những võ sĩ hạng nặng hay nhất lịch sử.

Parker có thành tích 30 thắng, 3 thua, từng là nhà vô địch WBO hạng nặng từ 2016 đến 2018. Võ sĩ 33 tuổi người New Zealand nổi tiếng với lối đánh áp sát, lực đấm mạnh và thể lực bền bỉ, là một trong những tay đấm hạng nặng đáng gờm hiện nay.

Hồng Duy (theo talkSPORT)