Usyk bảo vệ đai hạng nặng tại Kim tự tháp Ai Cập

Ai CậpOleksandr Usyk sẽ bảo vệ đai WBC hạng nặng trước võ sĩ kickboxing người Hà Lan Rico Verhoeven tại quần thể Kim tự tháp Giza ngày 23/5.

Theo tạp chí The Ring, màn so găng mang tên "Glory in Giza" (Vinh quang tại Giza) sẽ diễn ra trước phông nền Kim tự tháp Giza và được phát trực tiếp trên DAZN. Đây là lần đầu Ai Cập đăng cai một trận tranh đai quyền Anh thế giới.

Usyk, người chưa thi đấu kể từ khi hạ knock-out Daniel Dubois ở hiệp 5 tại sân Wembley hồi tháng 7, sẽ bảo vệ đai WBC hạng nặng trước Verhoeven - võ sĩ 36 tuổi người Hà Lan.

Verhoeven là ngôi sao kickboxing, từng giữ đai hạng nặng của hệ thống GLORY trong thời gian dài nhất lịch sử giải, với 13 lần bảo vệ thành công - kỷ lục của hạng cân này. Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004, Verhoeven cũng góp mặt ở các sàn đấu K-1, It’s Showtime và SUPERKOMBAT.

Kể từ khi bảng xếp hạng của Combat Press ra đời năm 2014, võ sĩ Hà Lan liên tục được xếp số một thế giới hạng nặng kickboxing. Anh được xem là một trong những kickboxer vĩ đại nhất mọi thời, giữ đai GLORY trong 4.220 ngày (hơn 11 năm), thắng 26 trận liên tiếp dưới màu cờ giải khi đang là nhà vô địch. Verhoeven cũng nắm nhiều kỷ lục của GLORY như số trận thắng tranh đai nhiều nhất (14), số lần bảo vệ đai liên tiếp nhiều nhất (13), tổng số trận thắng nhiều nhất (28) và chuỗi thắng dài nhất (27).

Verhoeven từng đấu tập với cựu vô địch quyền Anh hạng nặng Tyson Fury và có một trận quyền Anh chuyên nghiệp năm 2014, khi anh hạ knock-out Janos Finfera.

"Tôi thực sự tôn trọng những người vươn tới đỉnh cao môn thể thao của họ. Rico là một trong số đó, một VĐV mạnh mẽ và là nhà vô địch lớn. Anh ấy là ông vua kickboxing", Usyk ca ngợi đối thủ. "Làm nhà vô địch không chỉ là những chiếc đai. Tôi sẵn sàng và chờ đợi được gặp anh ấy trên võ đài. Đây sẽ là trải nghiệm đặc biệt cho cả hai".

Verhoeven cũng phát biểu tự tin: "Tôi đã có 12 năm là nhà vô địch tuyệt đối hạng nặng kickboxing và đạt mọi mục tiêu đề ra. Nhưng ở đỉnh cao lâu như vậy không làm tôi bớt khát khao, mà còn thúc đẩy hơn. Usyk là nhà vô địch tuyệt đối của quyền Anh. Đó là thử thách tạo động lực cho tôi, tuyệt đối đấu tuyệt đối, người giỏi nhất gặp người giỏi nhất".

Oleksandr Usyk ăn mừng sau khi thắng Tyson Fury và trở thành nhà vô địch hạng nặng tuyệt đối đầu tiên trong kỷ nguyên bốn đai - WBA, IBF, WBC và WBO. Ảnh: Reuters

Usyk hiện giữ các đai WBA, WBC và IBF hạng nặng, từng hai lần thống nhất tuyệt đối. Trong bốn năm qua, võ sĩ Ukraine thắng sáu trận lớn, mỗi đối thủ Anthony Joshua, Tyson Fury và Daniel Dubois đều hai lần bại dưới tay anh. Tháng 11/2025, Usyk bỏ đai WBO thay vì đối đầu Fabio Wardley.

Việc Usyk chọn Verhoeven khiến Wardley - người sẽ bảo vệ đai WBO trước Dubois tại Manchester ngày 9/5 - không hài lòng. Anh nói với Sky Sports rằng đây không phải thử thách thực sự xứng đáng, dù thừa nhận Usyk "đã ở vị thế có thể làm điều mình muốn và có quyền chọn một trận đấu dễ thở".

Trận đấu tại Giza gợi nhớ màn trình diễn gây chú ý gần đây của cựu vô địch hạng nặng Anthony Joshua trước YouTuber Jake Paul ở Miami, được phát toàn cầu trên Netflix. Trước đó, Tyson Fury và Joshua cũng từng thượng đài với nhà vô địch UFC Francis Ngannou, dù không phải tranh đai thế giới.

