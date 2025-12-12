USPS kỳ vọng mảng giao hàng giúp tăng doanh thu năm tài chính 2026

Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) dự báo doanh thu từ mảng giao hàng bưu kiện sẽ tăng mạnh trong năm tài chính 2026, bù đắp cho mức giảm ở hoạt động quốc tế và một số lĩnh vực khác.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Quản lý Bưu chính Mỹ, USPS ước tính doanh thu từ mảng vận chuyển và bưu kiện tăng 9,4% so với cùng kỳ, nhờ các dịch vụ như Ground Advantage (giao hàng đường bộ, hướng tới khách hàng phổ thông) và Parcel Select (dành cho các doanh nghiệp hoặc đơn vị thương mại điện tử có sản lượng lớn). Mức tăng này được kỳ vọng góp phần đưa tổng doanh thu toàn đơn vị tăng 2,9% trong năm tài chính 2026, bắt đầu từ ngày 1/10.

Một nhân viên bưu điện của Bưu điện Mỹ đang giao thư tại Miami, Florida. Ảnh: Supply Chain Dive

Ở chiều ngược lại, công ty dự báo doanh thu từ thư và bưu kiện quốc tế giảm 42%, trong đó dịch vụ inbound (dịch vụ xử lý các luồng hàng, thông tin hoặc yêu cầu đi vào doanh nghiệp) giảm 56%. Hồ sơ không nêu rõ nguyên nhân, song nhiều nhà cung cấp bưu chính quốc tế ghi nhận lượng hàng gửi tới Mỹ giảm sau khi chính quyền Trump bãi bỏ quy định miễn thuế de minimis.

Dự báo mới cho thấy USPS đặt kỳ vọng lớn hơn vào mảng giao hàng so với năm tài chính 2025. Năm trước, doanh thu bưu kiện chỉ tăng 1% trong khi sản lượng giảm 5,7%. Ground Advantage tiếp tục là điểm sáng, nhưng sự sụt giảm ở Priority Mail (dịch vụ chuyển phát nhanh) và các dịch vụ bưu kiện khác kéo kết quả chung đi xuống.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh FY2025, Tổng giám đốc USPS David Steiner cho biết cơ quan này đang theo đuổi chiến lược thúc đẩy tăng trưởng mảng giao hàng, tăng khả năng thu hút các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhận hàng đầu - giao hàng cuối (first mile - last mile). USPS cũng cân nhắc điều chỉnh giá vào tháng một để cải thiện doanh thu.

USPS đồng thời dự báo tổng số giờ làm việc của nhân viên giảm 1,1% trong năm 2026, do các sáng kiến nâng cao hiệu quả vận hành và quản lý nhân sự trong bối cảnh sản lượng thư - bưu kiện toàn hệ thống tiếp tục giảm 6,6%.

Cắt giảm chi phí lao động đã là mục tiêu xuyên suốt của USPS. Tháng 8 vừa qua, gần 10.500 nhân viên của agency đã chấp nhận đề nghị nghỉ hưu sớm.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)