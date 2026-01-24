USPS dự kiến mở rộng yêu cầu khai báo kích thước kiện hàng

Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) mở rộng yêu cầu khai báo kích thước kiện hàng, có thể khiến chủ hàng phát sinh phí nếu không khai báo đủ kích thước.

Theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang Mỹ tuần trước, thay đổi này dự kiến có hiệu lực từ ngày 12/7. Khi đó, USPS sẽ áp dụng yêu cầu khai báo kích thước cho cả những kiện hàng nhỏ, thay vì chỉ áp dụng với các bưu kiện vượt quá một foot khối (khoảng 28,3 lít) hoặc dài trên 22 inch (khoảng 56 cm) như hiện nay.

Hiện tại, các dịch vụ như Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage và Parcel Select chỉ phải khai báo kích thước chính xác nếu kiện hàng vượt ngưỡng quy định. Những lô hàng không đáp ứng yêu cầu sẽ bị áp phí không tuân thủ kích thước ở mức 1,5 USD mỗi kiện.

Theo đề xuất mới, đơn vị logistics này sẽ bỏ hoàn toàn ngưỡng kích thước. Điều này đồng nghĩa mọi kiện hàng, bất kể lớn hay nhỏ, sử dụng các dịch vụ trên đều phải khai báo đầy đủ chiều dài, rộng và cao trong mã vận đơn. Ngoại lệ chỉ áp dụng với các gói cước cố định (flat rate) và hàng hoàn trả qua USPS.

"Việc không tuân thủ yêu cầu mở rộng này sẽ tiếp tục khiến kiện hàng bị áp phí không tuân thủ kích thước", đơn vị nêu rõ trong thông báo.

Đề xuất hiện đang lấy ý kiến công chúng đến hết ngày 9/2.

Theo ông Carlos Barbosa, Phó chủ tịch giải pháp thương mại điện tử của ePost Global, tác động thực tế của quy định mới vẫn chưa rõ ràng, bởi nhiều doanh nghiệp vận chuyển quy mô lớn đã thu thập đầy đủ dữ liệu kích thước cho mọi kiện hàng. Tuy nhiên, nhóm dễ bị ảnh hưởng là các doanh nghiệp nhỏ in nhãn vận chuyển từ các nền tảng trung gian, nhưng không có hệ thống hoặc đối tác đo kích thước bưu kiện.

"Quy định này sẽ ảnh hưởng tới bất kỳ ai tự in nhãn và trực tiếp mang hàng đến USPS mà không đo kích thước", ông Barbosa nhận định.

Một số chủ hàng có thể chuyển bớt sản lượng sang các hãng vận chuyển không yêu cầu đo kích thước, hoặc hợp tác với đối tác logistics có khả năng xử lý khâu này. Những doanh nghiệp khác có thể buộc phải điều chỉnh quy trình để đo kích thước, nhằm tránh phát sinh chi phí.

Các khoản phí liên quan đến kích thước kiện hàng vốn đã tạo áp lực đáng kể lên chi phí vận chuyển. Trước đó, UPS và FedEx cũng điều chỉnh cách tính kích thước, làm tròn lên mọi số đo lẻ, khiến chi phí giao hàng có nguy cơ tăng dù kích thước kiện hàng không thay đổi.

Ánh Dương (theo Supply Chain Dive)