USD mất giá khi ông Trump sa thải thống đốc Fed

Đôla Mỹ yếu đi so với nhiều tiền tệ lớn, sau khi ông Trump thông báo sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed) Lisa Cook.

Sáng 26/8, giá đôla Mỹ giảm 0,3% so với yen Nhật, còn 147,3 JPY một USD. Euro cũng tăng giá 0,2% so với đồng bạc xanh, lên 1 EUR đổi 1.163 USD.

Dollar Index - đo sức mạnh đồng đôla với rổ 6 tiền tệ lớn - cũng có thời điểm giảm 0,3% về 98,1 điểm. Trước đó một ngày, chỉ số này tăng 0,7%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,8 điểm cơ bản, lên 4,29%; kỳ hạn 30 năm là 4,92% (tương đương 3,2 điểm cơ bản). Diễn biến này đồng nghĩa giá trái phiếu chính phủ Mỹ đi xuống.

Thị trường tài chính biến động sau khi Tổng thống Mỹ thông báo sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook vì cáo buộc gian lận vay thế chấp mua nhà. "Theo thẩm quyền được quy định tại Điều II Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Dự trữ Liên bang 1913 đã được sửa đổi, tôi bãi nhiệm bà khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức", ông viết.

Thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ liên bang (Fed) Lisa Cook. Ảnh: Reuters

Sau đó vài giờ, bà Cook phản hồi cho báo giới thông qua văn phòng luật sư. Bà khẳng định ông Trump "không có căn cứ pháp lý và thẩm quyền" bãi nhiệm bà khỏi vị trí được cựu Tổng thống Joe Biden đề cử năm 2022. "Tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ", bà nói.

Hội đồng Thống đốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Fed, gồm 7 thành viên do Tổng thống Mỹ đề cử và cần Thượng viện phê chuẩn. Nhóm này chịu trách nhiệm thiết lập chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng và ổn định tài chính quốc gia.

Động thái của ông Trump được đánh giá chưa từng có tiền lệ, làm suy yếu thêm niềm tin vào tài sản của Mỹ và khả năng hoạt động độc lập của Fed. Vài tháng qua, Tổng thống Mỹ liên tiếp gây sức ép, thúc giục cơ quan này giảm lãi suất.

"Tất cả những điều này, gồm thuế nhập khẩu, cho thấy Mỹ không còn đáng tin cậy", Bart Wakabayashi, Giám đốc chi nhánh Tokyo của State Street, nhận định. Ông cho rằng Mỹ đang mất đi sự tín nhiệm, vốn là nền tảng giúp nước này trở thành nơi đầu tư an toàn nhất thế giới.

Trước đó, ông Trump từng dọa sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell. Đầu tháng này, ông thậm chí cách chức lãnh đạo Cục Thống kê Lao động Erika McEntarfer với cáo buộc làm sai lệch số liệu việc làm.

"Động thái hôm nay là một ví dụ nữa cho thấy lo ngại về tính độc lập của Fed đang gây sức ép lên đồng USD và có thể ảnh hưởng đến thành phần Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong thời gian tới", Christopher Wong, chiến lược gia tiền tệ của OCBC, nhận định.

Điều này càng làm gia tăng khả năng Fed giảm lãi suất và củng cố dự báo đồng USD suy yếu. Cuộc họp chính sách sắp tới của Fed sẽ diễn ra vào giữa tháng 9.

Hà Thu (theo Reuters)