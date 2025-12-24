USD mất 10%, xuống thấp nhất hơn 20 năm

Biến động từ thuế nhập khẩu và lãi suất tại Mỹ khiến Dollar Index mất gần 10% năm nay.

Ngày 24/12, Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - có thời điểm chỉ còn 97,7 điểm. Đây là mức thấp nhất gần 3 tháng. Tính chung từ đầu năm, chỉ số này đã mất 9,9% - trên đà ghi nhận năm giảm mạnh nhất kể từ 2003.

USD đã trải qua năm 2025 nhiều biến động. Thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu năm nay gây ra cuộc khủng hoảng niềm tin vào các tài sản của Mỹ. Bên cạnh đó, việc ông Trump muốn gây ảnh hưởng lên Fed cũng làm tăng lo ngại với đồng USD.

Diễn biến Dollar Index năm 2025. Đồ thị: Market Watch

"Phần bù rủi ro (risk premium) với USD tăng mạnh trong tháng 12, cho thấy việc đồng đô la yếu đi có thể do lo ngại về tính độc lập của Fed, chứ không chỉ vì triển vọng chính sách tiền tệ", các nhà phân tích tại HSBC nhận định. Nhà băng này cũng cho rằng khi nhiều ngân hàng trung ương thuộc các nước G10 giữ nguyên chính sách tiền tệ, quan điểm nới lỏng của Fed sẽ khiến USD nhiều khả năng mất giá tiếp.

"Chúng tôi dự báo Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản thêm 2 lần nữa, đưa lãi suất về 3-3,25%", David Mericle, nhà kinh tế học tại Goldman Sachs nhận định. Số liệu GDP Mỹ tích cực trong quý III cũng chưa làm thay đổi dự báo của thị trường.

Ngược lại, đồng euro năm nay tăng hơn 14%, trên đà ghi nhận năm tốt nhất kể từ 2003. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tuần trước giữ nguyên lãi suất, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng và lạm phát. Động thái này gần như chấm dứt khả năng giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Trong khi đó, bảng Anh tăng hơn 8% năm nay. Nhà đầu tư đặt cược Ngân hàng Trung ương Anh (BOJ) hạ lãi suất ít nhất một lần vào nửa đầu năm 2026.

Tâm điểm hiện tại của thị trường ngoại hối là đồng yen - hiện giao dịch quanh mức thấp nhất 1 năm so với USD. Nhà đầu tư kỳ vọng giới chức Nhật Bản sẽ can thiệp để ngăn đồng tiền này mất giá. Năm 2022 và 2024, nước này cũng từng can thiệp để hỗ trợ nội tệ.

Hà Thu (theo Reuters)