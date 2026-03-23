USD mạnh lên

USD tăng giá mạnh do xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, thúc đẩy nhu cầu tích trữ tài sản trú ẩn an toàn.

Sáng 23/3, Dollar Index - theo dõi diễn biến của đồng bạc xanh với 6 tiền tệ lớn -tăng hơn 1%, lên 99,66 điểm, khi hy vọng lối thoát cho xung đột mờ mịt hơn.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công lưới điện của Iran. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng của các nước láng giềng. Đến sáng thứ hai, Israel tuyên bố tiến hành tấn công quy mô lớn vào Tehran. Arab Saudi cho biết hai tên lửa đã được phóng về phía Riyadh.

Diễn biến thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như USD và đẩy các đồng tiền khác lao dốc. Euro giảm 0,16%, (mỗi euro đổi được 1,1552 USD). Bảng Anh giảm 0,06%, xuống còn 1,3331 USD. Đôla Austrlia và đôla New Zealand lần lượt giảm 0,43% và 0,26% so với đồng bạc xanh.

Diễn biến Dollar Index trong vòng một tháng qua. Biểu đồ: Trading View

Ông Vishnu Varathan, Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô châu Á (trừ Nhật Bản) của Ngân hàng Mizuho, cho biết giá dầu tăng cao gây thiệt hại cho các tài sản rủi ro ở châu Á nhiều hơn, trong khi đồng tiền của Mỹ tương đối hấp dẫn.

Theo Chiến lược gia tiền tệ tại National Australia Bank Rodrigo Catril, thị trường đang nghiêng về quan điểm những nền kinh tế được hưởng lợi từ cú sốc cung năng lượng sẽ hoạt động tốt hơn nơi chịu tác động tiêu cực.

"Vì vậy, bạn đang thấy euro và yen gặp khó. Nếu xung đột kéo dài, những đồng tiền đó có thể chịu áp lực nhiều hơn", ông nhận định. Sáng 23/3, đồng yen giảm 0,14%, khi 1 USD đổi được 159,45 JPY.

Khi yen trở lại gần mốc 160 yen đổi 1 USD, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Atsushi Mimura cảnh báo hoạt động đầu cơ trên thị trường dầu có thể lan sang thị trường ngoại hối. Ông cho biết giới chức Nhật Bản sẵn sàng hành động để đối phó với biến động tỷ giá khi đồng yen suy yếu.

Nhà đầu tư từng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay. Nhưng sau khi xung đột Trung Đông nổ ra cuối tháng hai, khả năng cắt giảm một lần cũng không chắc chắn. Các ngân hàng trung ương lớn khác đang chuyển sang lập trường "diều hâu" hơn.

Hôm 19/3, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất và cảnh báo về lạm phát do giá năng lượng. Ngân hàng Anh hành động tương tự, còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản để ngỏ khả năng tăng lãi suất sớm nhất vào tháng sau.

"Nếu thị trường dự đoán chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ, USD sẽ tăng mạnh so với tất cả loại tiền tệ khác", Joseph Capurso, Trưởng bộ phận kinh tế quốc tế tại Ngân hàng Commonwealth (Australia), nhận định.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol nhận định cuộc khủng hoảng hiện nay gây ra mối đe dọa lớn với kinh tế toàn cầu, thậm chí nghiêm trọng hơn cả hai cú sốc dầu mỏ của thập niên 1970 cộng lại.

Phiên giao dịch sáng đầu tuần, các chỉ số chứng khoán lớn trên khắp châu Á giảm mạnh, với Nikkei của Nhật Bản có lúc mất tới 5%. Lo ngại lạm phát đang áp lực lên thị trường trái phiếu toàn cầu. Trái phiếu chính phủ Nhật giảm mạnh còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức cao nhất 8 tháng.

Tại Việt Nam, sáng 23/3, Vietcombank niêm yết giá bán USD tăng 5 đồng, ở mức 26.344 VND đồng. Nhận định đầu tháng này, United Overseas Bank (UOB) dự báo USD mạnh lên trong nửa đầu năm nay, tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND.

