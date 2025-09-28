Usain Bolt ví Man Utd như một trò đùa

AnhHuyền thoại điền kinh Usain Bolt thất vọng khi chứng kiến đội bóng yêu thích Man Utd thua Brentford 1-3 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh, tối 27/9.

Được đánh giá cao hơn hẳn về tên tuổi và truyền thống, nhưng thực tế trên sân Gtech Community, Man Utd hoàn toàn lép vế trước Brentford. Họ thậm chí nhận hai bàn thua ngay trong 20 phút đầu, từ những pha thoát xuống dứt điểm trong cấm địa của Igor Thiago. Benjamin Sesko gỡ một bàn cho "Quỷ đỏ" ở phút 26. Nhưng, thế trận không có nhiều thay đổi. Nếu thủ môn Altay Bayindir không chơi tốt, Brentford có thể đã sớm ghi thêm bàn với hai cú dứt điểm của Nathan Collins và Sepp van den Berg.

Vào giờ nghỉ giải lao, Usain Bolt, huyền thoại điền kinh từng giành tám HC vàng Olympic và đang giữ kỷ lục chạy 100m hết 9 giây 58, ca thán trên mạng xã hội X: "Đây chắc chắn là một trò đùa".

Bolt từng đến xem Man Utd thi đấu ở Ngoại hạng Anh năm 2018.

"Đó là thực tế", một người dùng phản hồi trong bài đăng của Bolt.

Nhiều người khác cũng bày tỏ sự thông cảm cho CĐV nổi tiếng này. Một số khẳng định phong độ tệ hại của Man Utd không còn là trò đùa, mà đã diễn ra cả thập kỷ - kể từ khi HLV huyền thoại Alex Ferguson giải nghệ năm 2013.

Một số khác thì quả quyết phong độ hiện tại của Man Utd xứng đáng với hai từ "thảm họa".

Khi hiệp hai bắt đầu, mọi chuyện vẫn không khả quan hơn với Man Utd. Phút 76, Bruno Fernandes sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội vàng để gỡ hòa. Đến phút bù, Mathias Jensen sút từ ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho Brentford.

Mùa này, Brentford không còn được đánh giá cao như khi xếp thứ 10 Ngoại hạng Anh mùa trước. Họ đã phải bán nhiều ngôi sao, trong đó có Bryan Mbeumo cho chính Man Utd. HLV Thomas Frank, người làm nên thành công cho "Bầy ong" từ năm 2020, cũng chuyển sang Tottenham.

Fernandes thất vọng sau khi sút hỏng phạt đền trong trận Brentford thắng Man Utd 3-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh tối 27/9. Ảnh: AFP

Trong khi đối thủ bị rút ruột, Man Utd tăng cường lớn trong kỳ chuyển nhượng hè. Ngoài Mbeumo, "Quỷ đỏ" còn chiêu mộ Matheus Cunha và Sesko. Tổng phí chuyển nhượng ba ngôi sao trên hàng công lên đến 260 triệu USD. Tuy nhiên, tiền vẫn chưa đem lại thành công. Man Utd chỉ thắng hai, hòa một và thua ba trong sáu vòng đầu mùa này, bên cạnh trận thua đội hạng dưới Grimsby Town trên chấm 11m ở Cup Liên đoàn.

Sau trận thắng Man Utd, Brentford lên thứ 13 với bảy điểm. "Quỷ đỏ" cũng có bảy điểm, nhưng xếp thứ 14 do thua hiệu số.

Bolt là fan của Man Utd và cựu tiền đạo Ruud Van Nistelrooy. Năm 2011, huyền thoại điền kinh người Jamaica là khách mời đặc biệt của Man Utd trong trận chung kết Champions League tại London, Anh.

Thanh Quý (theo X)