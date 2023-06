US Open 2023 siết chuyên môn

Sau vòng 1 tưng bừng, Ban tổ chức khiến mặt bằng thành tích vòng 2 giảm đáng kể khi chỉ cần kéo dài bốn hố, duy trì green nhanh.

US Open do Hiệp hội golf Mỹ (USGA) chủ trì, năm nay diễn ra trên sân Bắc par70 thuộc Los Angeles Country Club. Vòng 1 ngày 15/6 ghi nhận Rickie Fowler và Xander Schauffele đánh 62 gậy, qua đó đồng sở hữu kỷ lục mới về thành tích 18 hố trong lịch sử US Open. Mốc cũ ở mức 63 gậy, do Johnny Miller lập ở vòng cuối và nhờ đó vô địch kỳ đấu 1963.

Tổng hợp chuyên môn chặng mở màn kỳ này cũng ghi nhận số gậy bình quân đạt 71,328, tốt hơn mức trần trước – 72,29 hồi 1993, sáu đấu thủ đánh 65 gậy hoặc ít hơn - nhiều nhất kể từ năm khai trương 1895.

Khi kết thúc vòng 1, Giám đốc Điều hành các giải đấu của USGA nói cách dàn trận vòng 2 ngày 16/6 sẽ căng hơn, nhưng không quá khó. Theo định hướng đó, Ban tổ chức đã cắt cỏ và lăn green để giữ "chỉ số nhanh" hơn 13.0, đổi vị trí lỗ, kết hợp tăng độ dài hố 3, 7, 10 và 11. Và như thế, tổng chiều dài sân lên 7.423 yard, tăng 171 yard so với vòng 1.

Theo điều chỉnh đó, hố 7 và 11, dù đều par3, lại cùng áp sát mốc 300 yard. Đây lại là nghịch lý thú vị khi độ dài đó, hố par3 khiến nhiều đấu thủ phải phát bằng gậy gỗ số 3, trong đó có Andrew Putnam trong khi bình thường chỉ cần gậy sắt trung bình. "Tôi phát hết tay bằng gậy gỗ số 3 ở hai hố đó và hy vọng bóng lên green", Putnam kể trên Golf Channel.

Putnam đánh bóng từ hố cát ở hố 8 par5 vòng hai US Open. Ảnh: USGA

Với vài thay đổi kỹ thuật như thế, số gậy bình quân vòng 2 lên 72,22, chỉ Min Woo Lee đánh được 65 gậy và âm sâu nhất trong 33 đấu thủ đạt "under par". Nhờ vậy, Lee nhảy 19 bậc lên T6 (-6). Thống kê độ khó, hố 7 đứng đầu, trên hố 11 ba bậc.

Ngày khai mạc có 55 đấu thủ đạt even par hoặc âm, thành tích tệ nhất ở mức 79 gậy. Nhưng sáng nay, tham số đó giảm còn 41 và giải đã có hai tay đánh vượt mốc 80 gậy, gồm Hank Lebioda (83) và Justin Thomas (81) dù từng vô địch major và hiện là ngôi sao hạng A trên PGA Tour.

Khi kết thúc vòng 2 với điểm -2, Fowler từ T1 với Schauffele thành độc chiếm đỉnh bảng, ở mức -10. Schauffele xuống T3 (-8) với Rory McIlroy do cả trận "hòa vốn". Ngay trên T3 là Wyndham Clark (-9). Số một thế giới Scottie Scheffler đứng T8 (-5) trong khi đương kim vô địch Matt Fitzpatrick ở T39 (+1), tăng 17 bậc so với khi kết thúc vòng 1. Anh cải thiện vị trí cũng nhờ ghi hole-in-one hố 15.

Matt Fitzpatrick hole-in-one hố 15 Matt Fitzpatrick hole-in-one hố 15.

Đây là cú ace thứ 51 trong lịch sử US Open, cú thứ ba tại hố 15 ở kỳ đấu 2023, sau Matthieu Pavon và Sam Burns trong vòng 1.

Quốc Huy