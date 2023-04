US Open 2023 ghi nhận lượng golfer kỷ lục đánh từ vòng loại

Ngày 17/4, giải major do Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) chủ trì bắt đầu vòng loại địa phương với 10.187 đấu thủ để chọn 156 người cho sự kiện chính vào tháng 6.

Hành trình tìm chủ nhân cup vô địch US Open 2023 bắt đầu từ ngày 17/4. Ảnh: USA Today

US Open năm nay phá kỷ lục đăng ký thi đấu với 10.187 golfer trong khi mốc cũ ở mức 10.127, đạt hồi 2017. Bên cạnh diện chuyên nghiệp, Ban tổ chức chỉ nhận đấu thủ nghiệp dư (amateur) đạt điểm chấp (handicap) không quá 1.4.

Theo USGA, thứ tự đăng ký, chỉ qua cổng trực tuyến, ghi nhận hai amateur Mỹ ở hai đầu danh sách, gồm Eric Spencer 51 tuổi ở Michigan "mở hàng" vào ngày 22/2, còn Benjamin Knott 32 tuổi ở Massachusetts "chốt đơn" chỉ trước giờ đóng 15 giây, hôm 12/4.

Để có 156 đấu thủ cho giải chính, USGA tổ chức vòng loại cấp địa phương rồi đến cấp vùng. Giai đoạn 1 có 109 điểm đấu, chỉ một vòng tại Canada, Mỹ. Giai đoạn 2 sẽ có thêm diện đặc cách, được triển khai tại 10 sân nội địa, bên cạnh ba điểm quốc tế - Anh, Canada, Nhật và đánh 36 hố trong một ngày. Giải chính sẽ có bốn vòng, diễn ra tại Los Angeles Country Club từ ngày 15 đến 16/6.

Thông thường đến giải chính, lượng đấu thủ qua được hai đợt lọc trước chiếm chưa đến 30% danh sách đấu, còn lại thuộc về nhóm đặc cách gồm cựu hoặc đương kim vô địch, chủ cup các giải đồng đẳng, top 60 thế giới và các nhà vô địch giải trên PGA Tour do USGA chỉ định.

Tính đến 16/4, đã có 52 gương mặt vào nhóm đặc cách vào giải chính.

Golf.com đã dẫn số liệu gần nhất nhằm thể hiện mức độ khó vào đến giải chính US Open 2023. Kỳ đấu năm ngoái, vòng sơ loại ghi nhận tổng cộng 8.880 golfer diện đại chúng, trong đó chọn được 530 gương mặt cho vòng loại cấp vùng. Đến chặng này, số lượng đấu thủ tăng lên 871, do thêm 341 suất đặc cách trong đó rất nhiều tay từ nhánh hạng nhì Korn Ferry Tour, thậm chí PGA Tour hạng nhất cùng gốc Mỹ và hệ thống đồng đẳng DP World Tour châu Âu. Và khi kết thúc giai đoạn 2, chỉ 65 đấu thủ giành được vé vào giải chính.

US Open khai trương vào năm 1895 và đứng đầu bộ tứ major về quy mô quỹ thưởng nhiều năm qua. Riêng 2022, ngân sách thưởng đạt 17,5 triệu USD, trong đó dành 3,15 triệu USD cho Matt Fitzpatrick, người Anh với điểm vô địch -6.

Nhóm giải danh giá, ngoài US Open thuộc USGA còn Masters của sân Augusta National, PGA Championship do Hiệp hội golf nhà nghề Mỹ chủ trì và The Open được sở hữu bởi Royal & Ancient (R&A). USGA cùng R&A ra luật chơi cũng như quản lý và phát triển golf thế giới, trong đó, USGA chỉ phụ trách khu vực Bắc Mỹ và Mỹ Latin.

Quốc Huy