Úrsula Corberó - sao Tây Ban Nha vươn ra thế giới

Úrsula Corberó - mỹ nhân Tây Ban Nha đóng Tokyo trong phim "Money Heist" - có 18 triệu người theo dõi trên Instagram sau khi phần bốn lên sóng.

Ở tuổi 31, Corberó đang là ngôi sao của một trong những phim nhiều người xem nhất Netflix - Money Heist (Phi vụ triệu đô). Từ biểu tượng thời trang của Tây Ban Nha nhờ thân hình nóng bỏng, cô trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu fan điện ảnh toàn cầu.

Giấc mơ được làm diễn viên nằm trong tâm trí của Úrsula Corberó từ lúc cô năm tuổi, khi sống tại Barcelona. Cô chia sẻ trên trang Presitge Online: "Ở nhà, chúng tôi thường xem tivi mỗi đêm trước khi đi ngủ. Đôi khi chị em tôi còn ngủ giữa đêm trong phòng khách. Tôi yêu cái cảm giác đi ngủ với tiếng âm thanh tivi. Chương trình ưa thích ngày bé của tôi là Lluvia de Estrellas, với những đứa trẻ mô phỏng những ngôi sao nhạc pop. Từ ấy, tôi đã bảo mẹ rằng mình muốn được tham gia chương trình này".

Trailer Money Heist mùa 4 Trailer mùa 4 "Money Heist".

Trải nghiệm đầu tiên của Corberó trước ống kính tới từ những buổi quay quảng cáo. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, Corberó chuyển tới sống tại Madrid để quay loạt phim truyền hình Fisica o Quimica (Physics or Chemistry) năm 2008, xoay quanh một nhóm học sinh gặp những vấn đề về tình dục, mang thai ở tuổi vị thành niên và dùng chất kích thích. Corberó thủ vai nữ sinh Ruth Gomez với chứng biếng ăn. Theo trang AtresMedia, dù Fisica o Quimica gây nhiều tranh cãi về nội dung, diễn xuất của Corberó vẫn nhận được nhiều lời khen.

Trong ba năm lên sóng từ 2008 tới 2011, Fisica o Quimica được phát sóng trên đài Antena 3 của Tây Ban Nha và phổ biến tại nhiều quốc gia nói tiếng Latin khác. Đầu thập niên 2010, ngoài diễn xuất, cô được truyền thông chú ý với thân hình quyến rũ, thường xuất hiện với hình tượng gợi cảm. Ở giải điện ảnh Goya năm 2016, bộ váy cắt xẻ khiến cô được trang Woman (Tây Ban Nha) đánh giá sexy nhất sự kiện.

Năm 2017, cũng trên đài Antena 3, series La Casa de Papel (Money Heist) ra đời và thay đổi vĩnh viễn sự nghiệp của Corberó. Phim xoay quanh vụ cướp 2,4 tỷ euro của một nhóm cướp dưới sự chỉ huy của nhân vật Giáo sư.

Sao nữ ở giải Goya năm 2016. Ảnh: GTRES.

Nhân vật Úrsula Corberó đóng mang bí danh Tokyo, cũng là người dẫn dắt câu chuyện. Tokyo vốn là nữ đạo tặc trên đường chạy trốn và được Giáo sư mời tham gia phi vụ do ông trù tính nhiều năm. Ở Antena 3, Money Heist có khởi đầu ấn tượng trước khi giảm dần lượt xem qua từng tuần. Khi series kết thúc với lượng người xem chỉ bằng phân nửa tập đầu tiên, nhà sản xuất Alex Pina cho rằng phim là một thất bại.

Nhưng Netflix lại đánh giá cao tiềm năng của series, mua lại để phát trên nền tảng trực tuyến toàn cầu. Loạt phim bất ngờ được khán giả yêu thích, khiến sự nghiệp của Corberó cùng những bạn diễn lên một tầm cao mới. Money Heist trở thành series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất trên Netflix và giúp dàn diễn viên của phim có nhiều fan ngoài Tây Ban Nha. Tài khoản Instagram của Corberó hiện có hơn 18 triệu người theo dõi, tăng thêm khoảng một triệu sau khi phần bốn Money Heist ra mắt tháng 4. Trước đó, cô là sao Tây Ban Nha có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram năm 2018 với hơn 5 triệu lượt.

Tạo hình của Úrsula Corberó trong "Money Heist". Ảnh: Netflix.

Trên tờ Independent, Corberó cho biết dàn diễn viên Money Heist có một nhóm chat riêng, nơi họ chia sẻ với nhau những hình ảnh về series trên toàn cầu. Gương mặt cô xuất hiện ở nhiều nơi, thậm chí được sơn graffiti lên tường tại Brazil. Corberó chia sẻ trong bài phỏng vấn độc quyền với Identity Mag: "Trước khi có Money Heist, những bình luận trên trang cá nhân tôi chỉ toàn tiếng Tây Ban Nha. Nhưng giờ đây có nhiều bình luận tôi chẳng thể hiểu được bởi được viết bằng đủ thứ tiếng, từ tiếng Ảrập tới tiếng Nga. Chúng tôi nhận thấy loạt phim đã nổi tiếng ở tầm quốc tế và phá vỡ nhiều rào cản. Cả khi tôi du lịch nước ngoài, rất nhiều người tới chào và khen ngợi loạt phim. Đó là một cảm giác tuyệt vời, khiến tôi vừa tự hào vừa biết ơn".

Ngoại hình nhân vật Tokyo với mái tóc ngắn đặc trưng được lấy cảm hứng từ cô bé Mathilda (Natalie Portman đóng) trong tác phẩm nổi tiếng Leon: The Professional (1994). Dù lớn tuổi hơn, Tokyo bốc đồng hơn nhiều so với Mathilda. Nhiều khán giả nhận xét Tokyo giống quả bom nổ chậm trong một phi vụ cướp được tính toán cẩn thận, do những hành động bộc phát và mối quan hệ tình ái với chàng "phi công trẻ" Rio. Cô cũng là nhân vật gây tranh cãi nhất trong Money Heist với nhiều cảnh "thả thính" (quyến rũ) đồng bọn, bao gồm cả Giáo sư.

Trên Identity Mag, Corberó nhận xét về nhân vật: "Thú thực, tôi rất thích việc Tokyo là một nhân vật mạnh mẽ. Sức mạnh, sự can đảm là những thứ tôi thích nhất ở cô ấy. Tuy nhiên, điều tôi ít thích ở Tokyo là đôi khi cô ấy quá mạnh mẽ, như thể có một tấm khiên bao bọc và che đi sự tổn thương thực sự ở nội tâm".

Corberó vận động gây quỹ chống Covid-19 trên trang Instagram cá nhân.

Ngoài đời, sự cá tính cũng là một trong những điểm nổi bật của Corberó, như bạn trai - tài tử người Argentina - Chino Darin xác nhận. Hai người gặp nhau trên trường quay series La Embajada năm 2016 và yêu nhau kể từ đó tới nay. Darin chia sẻ trên tờ Express của Anh: "Ngọn lửa nội tâm và nguồn năng lượng là những khía cạnh thú vị nhất của Úrsula. Ngoài ra, cô ấy rất chuyên nghiệp và giỏi biến hóa với tư cách một diễn viên. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời".

Nữ diễn viên sinh năm 1989 còn ủng hộ phong trào nữ quyền. Cô tâm sự với tờ Mujerhoy năm 2018: "Tôi cảm thấy chúng ta cần cân bằng mọi thứ để đem lại quyền bình đẳng. Đôi lúc, tôi nghe thấy những ý kiến về việc dường như mọi người đang làm quá vấn đề nữ quyền. Nhưng thực sự đó là điều cần thiết, bởi bất bình đẳng đã tồn tại quá lâu và đến lúc cần 'làm quá' một chút".

Nhân vật Tokyo đã xuất hiện trong cả bốn mùa Money Heist và chắc chắn góp mặt trong mùa kế tiếp. Ngoài mảng truyền hình, Corberó cũng đang phát triển sự nghiệp điện ảnh. Cô dự kiến vào vai Baroness trong Snake Eyes, ra mắt cuối tháng 10. Bộ phim hành động dựa trên loạt phim G.I. Joe, trong đó Corberó đóng cùng tài tử Henry Golding (nổi tiếng với Crazy Rich Asians). Không chỉ đạt được giấc mơ diễn xuất ngày bé, Corberó đang có bước tiến dài trong sự nghiệp.

Thịnh Joey