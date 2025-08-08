UrBox nâng tầm quà tặng doanh nghiệp mùa Trung thu 2025

UrBox mang đến hệ sinh thái quà tặng cá nhân hóa, kết hợp quà vật lý và số, giúp doanh nghiệp gia tăng gắn kết với nhân sự nội bộ và khách hàng.

Sau 10 năm đồng hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp tại Việt Nam, UrBox tiếp tục mở rộng hệ sinh thái quà tặng với các giải pháp chuyên biệt cho mùa Trung thu 2025 và được thiết kế linh hoạt theo nhu cầu từng công ty.

Bộ quà vật lý được thiết kế dựa trên nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp. Ảnh: UrBox

Trong đó, bộ quà Trung thu vật lý gồm bánh và quà tặng truyền thống được thiết kế chỉn chu, mang tính thẩm mỹ cao và có khả năng tùy biến toàn diện. Từ kiểu dáng, màu sắc đến chi tiết in logo hay thiệp, tất cả đều có thể cá nhân hóa theo thương hiệu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao độ nhận diện và giá trị cảm xúc.

Song song đó, giải pháp voucher điện tử mang đến sự linh hoạt tối đa trong vận hành. Với mạng lưới liên kết hơn 600 đối tác thương hiệu cùng 20.000 điểm thanh toán trên toàn quốc, doanh nghiệp có thể gửi voucher cho người nhận tại bất kỳ đâu, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh nhân viên làm việc từ xa ngày càng phổ biến hoặc khi cần tri ân đối tác ở nhiều tỉnh thành.

Voucher điện tử có thể tích hợp trên ứng dụng UrBox với các tính năng nổi bật như gợi ý địa điểm sử dụng gần nhất, gộp giá trị, chia sẻ hoặc đổi quà hiện vật. Ảnh: UrBox

Đối với nhóm khách hàng chiến lược hoặc cấp quản lý cao cấp, UrBox cung cấp các gói quà tặng đặc quyền, bao gồm trải nghiệm ẩm thực tại nhà hàng cao cấp, tiệc trà, nghỉ dưỡng hoặc quyền sử dụng phòng chờ thương gia tại sân bay. Những lựa chọn này không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn thể hiện sự trân trọng và đẳng cấp trong mối quan hệ.

Đặc biệt, năm nay, UrBox ra mắt giải pháp chăm sóc khách hàng thân thiết mang tên "UrBox Plus" dành cho mọi doanh nghiệp, trong đó tối ưu với mô hình SME, giúp triển khai chương trình quà tặng linh hoạt, cá nhân hóa và dễ vận hành. Với chi phí chỉ từ 45.000 đồng mỗi tháng cho một người, người nhận có thể tiếp cận hàng trăm ưu đãi giá trị lên đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Nền tảng còn tích hợp tính năng theo dõi hành vi, đánh giá hiệu quả và xuất báo cáo chi tiết theo từng cá nhân, giúp doanh nghiệp kiểm soát ngân sách, đồng thời tăng mức độ gắn kết và duy trì mối quan hệ bền vững với cả nhân sự nội bộ lẫn khách hàng.

Người dùng của UrBox Plus sẽ nhận được hàng trăm ưu đãi độc quyền từ hơn 600 thương hiệu trên toàn quốc. Ảnh: UrBox

Trong mùa Trung thu 2025, mỗi đơn hàng phát sinh cùng UrBox, khách hàng sẽ nhận kèm một lượt tham gia chương trình "Hộp quà niềm vui - Ai khui cũng trúng!" tỷ lệ trúng thưởng 100% với cơ hội nhận hàng loạt quà tặng độc quyền của UrBox như sổ tay, áo mưa, đèn lồng, phong bì, đồ chơi Trung thu... Trong đó có 10 hộp bánh Trung thu cao cấp kèm rượu vang giá trị sẽ dành cho các khách hàng may mắn khi tham gia chương trình.

UrBox là một nền tảng quà tặng điện tử và giải pháp chăm sóc khách hàng thân thiết, thuộc Công ty Cổ phần Tiếp thị số Tô Quà, thành lập từ năm 2015. Với mục tiêu giúp doanh nghiệp số hóa hoạt động tri ân và xây dựng mối quan hệ bền chặt với khách hàng, nền tảng này cung cấp hệ sinh thái quà tặng phong phú từ hàng trăm thương hiệu đối tác.

Năm 2019, UrBox ra mắt giải pháp "loyalty" – chương trình khách hàng thân thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai tặng thưởng linh hoạt, cá nhân hóa và tích hợp dễ dàng với hệ thống CRM (hệ thống quản lý quan hệ khách hàng), trở thành đối tác tin cậy cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bảo hiểm, và nhiều lĩnh vực khác.

Như Ý