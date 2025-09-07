Theo Global Wellness Institute, Urban Retreat là một nhánh của wellness tourism (du lịch sức khỏe), nơi trải nghiệm phục hồi được tích hợp vào không gian đô thị. Năm 1834, tại Mỹ, Brattleboro Retreat là mô hình tiên phong trong chăm sóc sức khỏe tinh thần, sử dụng không gian xanh. Đến cuối thế kỷ XX, khái niệm Urban retreat được định hình rõ hơn tại châu Âu với Urban Retreat London (1998) - một spa đô thị kết hợp chăm sóc sắc đẹp, thiền và giải độc. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dự báo đến năm 2050, 68% dân số toàn cầu sẽ sống tại đô thị, kéo theo nhiều vấn đề như nhà ở thiếu chuẩn, giao thông không đảm bảo, vệ sinh và quản lý rác thải kém, cũng như chất lượng không khí không đạt chuẩn. Bên cạnh đó là tiếng ồn, nguồn nước và đất bị ô nhiễm, hiện tượng "đảo nhiệt đô thị", cùng với việc thiếu không gian cho đi bộ, đạp xe và vận động thể chất. Tại Việt Nam, WHO ước tính, mỗi năm có khoảng 60.000 ca tử vong có liên quan đến ô nhiễm không khí. Trước đó, trong một báo cáo năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết các bệnh hô hấp chiếm 11% số ca tử vong ở Việt Nam, với chi phí y tế liên quan ước tính khoảng 81 triệu USD mỗi năm chỉ riêng tại Hà Nội.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, năm 2024, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt 74,7 tuổi, cao so với các nước cùng mức sống, song số năm sống với bệnh tật lớn, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống... Ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu được xem là một trong những yếu tố góp phần làm tăng bệnh tật và số ca nhập viện bên cạnh nguyên nhân về chế độ dinh dưỡng và bệnh lây nhiễm. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khoa học đang khẳng định tác động tích cực của mảng xanh đến sức khỏe. Một nghiên cứu từ Stanford và Leiden University công bố năm nay trên New York Post cho thấy chỉ cần 15 phút tiếp xúc với thiên nhiên đô thị mỗi ngày cũng có thể tăng cường tâm trạng, giảm căng thẳng và cải thiện tập trung, hiệu quả nhất ở người trẻ dưới 25 tuổi. Những không gian xanh nhỏ như công viên mini hay cây ven đường cũng mang lại lợi ích đáng kể. Một số báo cáo khác cũng nhận định, không gian xanh giúp giảm bệnh tim mạch, giảm stress, cô đơn, tăng kết nối xã hội và cải thiện sức khỏe tinh thần. Trong bối cảnh đó, mô hình Urban Retreat - không gian xanh đô thị với thiết kế gần gũi với thiên nhiên - nơi cây cối, nước và ánh sáng tự nhiên được tích hợp mang lại cảm giác nghỉ dưỡng ngay tại đô thị đang trở thành một trong những xu hướng. Không chỉ có lợi cho sức khỏe cư dân, Urban Retreat cũng được xem là chiến lược trong ngành bất động sản, đặc biệt với các thành phố du lịch.

Theo chủ đầu tư Hạ tầng đô thị Corporation "Xu hướng Urban Retreat trên thế giới không đơn thuần là một mô hình bất động sản mà còn là điểm giao thoa giữa kinh tế, hành vi, bền vững và phong cách sống". Về kinh tế, Urban Retreat được xem là nhánh quan trọng của thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe (wellness tourism) tại Việt Nam với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18% một năm. Báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng cho thấy xu hướng chữa lành mới của du khách hiện nay nghiêng về những phương pháp tìm về thiên nhiên, hoặc bằng thảo dược bản địa, du lịch tái tạo với chế độ ăn hữu cơ và du lịch giấc ngủ. Đây là tiền đề giúp Urban Retreat trở thành lựa chọn sống cân bằng giữa công nghệ và thiên nhiên

Tại Việt Nam, lợi thế thiên nhiên và nền tảng y học cổ truyền tạo điều kiện để phát triển các mô hình nghỉ dưỡng chuyên sâu, kết hợp trị liệu truyền thống với chăm sóc sức khỏe toàn diện. Năm 2024, quy mô thị trường du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD, dự kiến đạt 4 tỷ USD vào năm 2033, được xem là một trong những phân khúc tăng trưởng nhanh, tiềm năng. Trong đó, mô hình Urban Retreat phát triển đa dạng, kế thừa tinh hoa văn hóa truyền thống và thiên nhiên bản địa qua các Resort retreat như An Lam Retreats Saigon River, TIA Wellness Resort, Avana Retreat, Naman Retreat, Six Senses Côn Đảo, Amanoi Wellness Retreat, Alba Wellness Valley hay Namia River Retreat. Các mô hình này vừa thành công về doanh thu, vừa tạo giá trị nhân văn khi hòa quyện bản sắc địa phương với trải nghiệm cá nhân hóa.

Với lợi thế thiên nhiên nguyên sơ và hạ tầng hiện đại, đặc khu Phú Quốc được xem là vùng đất tiềm năng để phát triển Urban Retreat. 7 tháng đầu năm, đảo Ngọc đón 5,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất trong năm nay, với số lượng tìm kiếm chỗ ở tăng đến 266% so với năm 2024, theo dữ liệu từ Agoda. Phú Quốc liên tục được nâng cấp hạ tầng với sân bay, cảng biển quốc tế và hệ thống giao thông đồng bộ, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế - hành chính - du lịch. Ngoài ra, lợi thế của Phú Quốc còn tới từ sự cân bằng giữa trải nghiệm riêng tư cao cấp, đời sống văn hóa bản địa sôi động và cảnh quan hoang sơ, phù hợp với xu hướng du lịch "chữa lành".

Theo các trang du lịch Booking.com, Agoda, hiện tại mức thuê villa tại Phú Quốc dao động từ 200–500 USD/ngày, trong khi giá mua theo Batdongsan.com chỉ từ khoảng 300.000 đến 2 triệu USD/căn. Bên cạnh đó, Đảo Ngọc cũng còn nhiều tiềm năng chưa khai thác, đặc biệt là "kinh tế ven rừng" với 60% diện tích là rừng nguyên sinh. Với cấu trúc sinh thái đa dạng: rừng nguyên sinh, đồi núi, suối, biển, Phú Quốc có nhiều điều kiện để trở thành điểm đến tái tạo thể chất và tinh thần, phù hợp với giới trung và cao cấp. Không dừng lại ở cảnh quan, Phú Quốc còn sở hữu lợi thế vượt trội về hạ tầng, khi được quy hoạch trở thành đặc khu kinh tế - thành phố thông minh, đồng thời là nơi đăng cai APEC 2027. Không còn là điểm dừng chân ngắn ngày, Phú Quốc đang có nhiều cơ hội trở thành nơi nghỉ dưỡng dài ngày cũng như đầu tư cho tương lai.

Tại bãi Ông Lang - Búng Gội, doanh nghiệp Hạ tầng đô thị Coporations phát triển dự án Bung Goi Verdura Estate - hướng tới phân khúc cao cấp. Từ đây, du khách chỉ mất 10-15 phút để vào trung tâm Dương Đông, 20 phút đến sân bay quốc tế. Dự án sở hữu không gian sinh thái với lợi thế cảnh quan rừng, suối, biển, đồng thời cung cấp đầy đủ tiện ích đô thị hiện đại. Khác với mô hình nghỉ dưỡng ngắn ngày, du khách của Bung Goi Verdura Estate tập trung vào trải nghiệm retreat sâu: leo núi xuyên rừng, thiền bên suối, liệu pháp thảo dược bản địa, ẩm thực nông nghiệp sạch và detox kỹ thuật số. Bung Goi Verdura Estate được định hướng là điểm đến kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và đầu tư bất động sản bền vững. Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và tầng lớp trung lưu ngày càng quan tâm đến lối sống tái tạo, dự án không chỉ là bất động sản nghỉ dưỡng mà còn là một khoản đầu tư vào lối sống cân bằng và bền vững.