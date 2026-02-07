UPS triển khai mở rộng tần số vô tuyến theo dõi bưu kiện

UPS đang mở rộng triển khai công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) nhằm nâng cao khả năng theo dõi bưu kiện và cải thiện hiệu quả vận hành.

Theo CEO Carol Tomé, UPS hiện cung cấp nhãn RFID cho các kiện hàng gửi tại toàn bộ 5.500 cửa hàng The UPS Store ở Mỹ. Việc gắn nhãn RFID ngay từ điểm gửi giúp tăng khả năng hiển thị đơn hàng xuyên suốt chu trình "từ đặt đến thu tiền", điều mà khách hàng đang đặc biệt quan tâm. Mỗi ngày, hệ thống này xử lý khoảng 1,3 triệu kiện hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp đã lắp đặt thiết bị đọc thẻ RFID trên toàn bộ xe giao hàng tại Mỹ. Nhờ đó, phương tiện có thể tự nhận diện kiện hàng, hỗ trợ tối ưu hóa quy trình giao nhận và giảm sai sót.

Theo lãnh đạo UPS, năng lực mới này giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh với nhóm khách hàng thương mại. Các nhà bán lẻ lớn đánh giá cao RFID vì có thể theo dõi chính xác hàng hóa cập bến kho, từ đó chủ động phân bổ nhân lực và xử lý khối lượng đơn hàng đến.

Động thái trên nằm trong sáng kiến "Smart Package Smart Facility" của UPS, hướng đến hai mục tiêu chính: thu hút thêm khách hàng và tăng năng suất mạng lưới. Bên cạnh RFID, hãng cũng đầu tư vào nền tảng Digital Access Platform - kết nối với các sàn thương mại điện tử để cung cấp ưu đãi cước và dịch vụ cho người gửi hàng. Doanh thu từ nền tảng này đã tăng từ 139 triệu USD năm 2020 lên 4,1 tỷ USD vào cuối năm 2025.

UPS cũng đẩy mạnh tự động hóa để giảm các công đoạn thủ công. Việc lắp đặt cảm biến RFID trên xe giúp loại bỏ khoảng 12 triệu lượt quét mỗi ngày trong năm 2024. Hiện 127 cơ sở của UPS đã được tự động hóa và hãng dự kiến bổ sung thêm 24 cơ sở trong năm 2026. Theo bà Tomé, chi phí xử lý mỗi kiện hàng tại các trung tâm tự động thấp hơn 28% so với cơ sở truyền thống.

Trong bối cảnh khối lượng đơn hàng từ khách hàng lớn như Amazon giảm và mạng lưới tại Mỹ đang được tinh gọn, UPS kỳ vọng tự động hóa và RFID sẽ tiếp tục là động lực nâng cao năng suất và thu hút thêm khách hàng mới.

UPS (United Parcel Service) là một trong những tập đoàn logistics và chuyển phát nhanh lớn nhất thế giới, thành lập năm 1907 tại Mỹ. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bưu kiện, logistics chuỗi cung ứng và giải pháp thương mại điện tử cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hãng vận hành mạng lưới hàng trăm trung tâm phân loại, đội xe giao hàng và đội bay vận tải chuyên dụng. Những năm gần đây, hãng đẩy mạnh tự động hóa, số hóa và ứng dụng công nghệ như RFID, AI nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng theo dõi đơn hàng.

Thế Đan (theo Supply Chain Dive)